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Пожилые люди танцуют в парке, архивное фото.

Остановись, мгновение: можно ли сохранить молодость - ученые дали ответ

© Sputnik / Alexandr Kryazhev
Наука и технологии
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Исследователи нашли средство, значительно замедляющее процессы старения в организме.

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik. Ученые из Университета Миннесоты и Клиники Майо в США выяснили, что природное вещество физетин, которое содержится во многих овощах и фруктах, положительно влияет на здоровье и продолжительность жизни, сообщает РИА Новости.

Исследователи напоминают, что с возрастом в организме происходит процесс клеточного старения и накопления поврежденных клеток.
Иммунная система в молодости успешно избавляется от подобных клеток, однако с возрастом ее эффективность падает.

Девушка достает еду из холодильника
© Fotolia / Stokkete
Ученые придумали, как остановить старение

Исследователи провели эксперимент на стареющих мышах методом масс-цитометрии и обнаружили, что физетин снижает уровень поврежденных клеток в организме. Как следствие, улучшается состояние здоровья и продолжительность жизни испытуемых.

Результаты исследования свидетельствуют, что с помощью физетина можно увеличить продолжительность здорового периода жизни, когда организм находится в оптимальном состоянии, даже в конце жизни, заключили специалисты.

 

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Теги:
молодость, старение, ученые, выводы, исследование, США, Наука и технологии
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