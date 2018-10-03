Названа чрезвычайная опасность электронных сигарет

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik. Подростки, курящие вейпы, чаще начинают употреблять классические сигареты и другие табачные изделия, чем их сверстники, никогда не пробовавшие никотиновые испарители, и курят заметно больше. К такому выводу пришли американские ученые, сообщает РИА Новости.

"Мы находим все больше намеков на то, что вейпы способствуют, а не мешают переходу на реальный табак. Поэтому крайне важно, чтобы мы начали бороться не только с настоящими сигаретами, но и их электронными аналогами. К примеру, их рекламу можно запретить там, где часто бывают дети", — заявил Майкл Данбар из Здравоохранительного бюро RAND в Питтсбурге (США).

© Photo : Пресс-служба НижГМА Электронные сигареты: безвредный пар или бомба замедленного действия

В последние два года, благодаря бурному росту популярности электронных сигарет среди курильщиков, ученые начали активно интересоваться тем, обладают ли подобные испарители теми полезными свойствами, которые им приписывают их изготовители, и насколько они менее вредны для здоровья, чем обычные сигареты.

Эти исследования привели к противоречивым результатам. В целом, табачный дым оказался более опасным для здоровья легких и всего тела человека При этом испарения электронных сигарет, как недавно выяснили ученые, содержат в себе множество канцерогенов и токсинов, вырабатываемых в результате "сжигания" части испаряемой жидкости на спирали накаливания.

Относительно недавно американские врачи обнаружили, экспериментируя на мышах, что курение вейпов может делать стенки артерий и вен более ломкими и приводить к развитию серьезных проблем с сердцем. Вдобавок, они выяснили, что испарители никотина не отвращают, а привлекают людей к реальным сигаретам, вопреки тому, что заявляют их производители.

Данбар и его коллеги проверили, как последнее свойство электронных сигарет влияет на поведение подростков, наблюдая за жизнью примерно двух тысяч американских школьников и студентов в возрасте от 16 до 20 лет, согласившихся участвовать в эксперименте.

В его рамках ученые периодически проводили анонимные опросы среди этих подростков, интересуясь тем, как часто они употребляют сигареты или вейпы, какие типы или марки они предпочитают и что заставило их попробовать табак.

Три года подобных наблюдений раскрыли несколько любопытных закономерностей, указывающих на то, что вейпы не снижают, а повышают частоту употребления табака, а также имеют несколько других негативных свойств. К примеру, подростки, начавшие курить вейпы, примерно на 9-17% чаще начинали употреблять и настоящие сигареты через год после "знакомства" с испарителями.

Кроме того, курение вейпов примерно на 8% повышает вероятность того, что подросток начнет употреблять и спиртное, а также заметно ускоряло рост числа сигарет, выкуриваемых каждый день. Что интересно, никотиновые испарители также повышали вероятность того, что подросток начнет употреблять и марихуану, однако это не было характерно для обычных сигарет.

Ученые выяснили, как страдает здоровье вейперов и курильщиков>>>

Все это, как считают Данбар и его коллеги, говорит о том, что ученым, врачам и политикам следует относиться к электронным сигаретам так же, как к их табачным аналогам, и вводить аналогичные меры по ограничению их оборота.