Отступает даже рак: ученые раскрыли неожиданную пользу винограда

Группа ученых из Женевского университета выяснила, что фенольное соединение ресвератрол, содержащееся в винограде, обладает полезными свойствами для борьбы с раком легких.

КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik. Для определения этих свойств исследователи провели эксперимент с лабораторными мышами. Часть грызунов подвергли воздействию канцерогена, находящегося в табачном дыме, пишет РИА Новости.

Также предлагалось "лечение" в виде ресвератрола. Участников опыта поделили на четыре группы: в первой, контрольной, не давали ни канцерогена, ни ресвератрола, во второй — оба вещества сразу, а еще в двух мышам давали по одному из веществ.

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Ученые отметили, что предыдущие исследования ресвератрола не указывали на его эффективность в профилактике рака легких. Специалисты объяснили это тем, что вещество вводилось орально и не успевало достичь легких. Тогда они решили "ускорить" доставку вещества, вводя его через нос, и получили результаты, подтверждающие гипотезу о его пользе.

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Выяснилось, что у мышей, получивших "лечение", размер опухоли сокращался в среднем на 45 процентов по сравнению с животными из другой группы.