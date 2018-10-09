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Восхождение солнца над Землей в открытом космосе

Руководитель НАСА не исключил наличие жизни вне Земли

CC0 / Pixabay / qimono
Наука и технологии
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В ходе лекции в МГУ Джим Брайденстайн высказался о том, где кроме Земли может быть жизнь.

КИШИНЕВ, 9 окт – Sputnik. Руководитель НАСА Джим Брайденстайн заявил, что не исключает наличие жизни еще где-то в Солнечной системе кроме планеты Земля. 

Фотография вида с МКС на Землю, сделанная российским космонавтом Сергеем Волковым
© Photo: Roskosmos/Sergey Volkov
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"Мы еще можем открыть жизнь вне Земли. Если мы сможем открыть жизнь в рамках нашей собственной Солнечной системы, то это напрямую повлияет на политику наших правительств в космической сфере", — сказал глава НАСА во время лекции в МГУ.

Как уточнил Брайденстайн, самым подходящим местом можно считать спутник Юпитера Европу, покрытый ледяной коркой, под которой может находиться океан.

По словам главы НАСА, Европа может стать следующей целью космических изучений.

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Теги:
Солнечная система, космос, Земля, жизнь, НАСА, Джим Брайденстайн
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