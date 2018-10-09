Ученые объяснили, почему глупые самки выбирают некрасивых самцов

КИШИНЕВ, 9 окт – Sputnik. Женщины выбирают красивых мужчин, и оказалось, что это не каприз, а эволюционно обусловленный механизм. Наблюдения ученых за поведением рыбок гуппи показали, что красивых самцов могут выбрать только самки с интеллектом. Об этом сообщает журнал Nature Ecology & Evolution.

"Выбор партнера для продолжения рода – одно из самых главных решений в жизни всех самок. Мы думали, что абсолютно все рыбки будут выбирать самых красивых ухажеров. Но оказалось, что для такого выбора нужен интеллект", — заявила Джудит Мэнк из университетского колледжа Лондона.

© Sputnik / Виктор Толочко Везде обман — мужчины ужаснулись, когда эти красавицы сняли с лица макияж

Гуппи, как отмечают ученые, идеально подходят для таких экспериментов, так как размерами их мозга управляет всего один ген.

Как и ожидали ученые, даже самые глупые самки, обладавшие минимальными размерами мозга, умели различать самцов с яркой и "маскировочной" раскраской. Однако эта способность никак не помогала этим самкам совершать "правильный" выбор – они одинаково часто выбирали как красивых, так и невзрачных самцов.

С другой стороны, особи с большим мозгом всегда отдавали предпочтение в пользу ярких ухажеров, что выражалось в появлении особого рисунка активности в их мозге, который отсутствовал у глупых самок при выборе второй половинки.

Подобные различия, как отмечают биологи, говорят о том, что между половым отбором, красотой и интеллектом существует сложная система связей, чье влияние на эволюцию человека и других живых существ еще предстоит оценить.