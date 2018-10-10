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Ученые утверждают, что алкоголь больше не интересен молодежи

CC0 / Pixabay / tookapic
Наука и технологии
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Неожиданный вывод ученых, который не вполне соотносится со статистикой, - молодежь стала пить меньше спиртных напитков.

КИШИНЕВ, 10 окт – Sputnik. Все больше молодых людей не только не употребляет горячительные напитки, но и никогда их не пробовало, что говорит об угасании моды на спиртное, заявляют британские ученые в статье, опубликованной в журнале BMC Public Health. 

Лилия Федорова
© Sputnik /
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"Увеличение числа молодых людей, отказывающихся пить, говорит о том, что подобная форма поведения стала более "модной" и допустимой среди молодежи, тогда как периодические попойки и запойное пьянство, наоборот, перестали быть популярными и "нормальными" для них", — заявила Линда Фэт (Linda Fat) из Департамента эпидемиологии и общественного здоровья Лондона (Великобритания).

В последние годы в обществе укрепились два противоречащих друг другу стереотипа. Первый говорит о том, что подростки сегодня очень рано взрослеют и начинают употреблять спиртное и вести активную половую жизнь еще до выпуска из школы. Второй свидетельствует о том, что молодежь, наоборот, взрослеет сегодня очень поздно и живет с родителями и не имеет работы до 25-30 лет.

С другой стороны, последние исследования психологов рисуют прямо противоположную картину – к примеру, американские ученые обнаружили в прошлом году, что современная молодежь оказалась менее распущенной и  более скромной, чем их родители из "поколения Пепси" и их дедушки и прадедушки из поколения "шестидесятников".

Фэт и ее коллеги подтвердили, что нечто похожее наблюдается и среди европейской молодежи, наблюдая за жизнью примерно десяти тысяч подростков в возрасте от 16 до 24 лет, участвовавших в мониторинговом проекте HSE с 2005 по 2015 год. 

Ученых интересовало то, как менялось соотношение пьющих и непьющих молодых людей по мере увеличения их возраста, количество выпиваемого и культура употребления алкоголя, а также многие другие вещи, связанные с вредными привычками. 

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Эти наблюдения раскрыли необычные и крайне неожиданные тренды. Вопреки ожиданиям ученых, число непьющих подростков не только не уменьшилось, но и значительно выросло за последние десять лет.

К примеру, сейчас примерно 50% британских девушек и парней употребляет спиртное реже раза в неделю, тогда как 10 лет назад этот показатель был равен лишь 35%. Аналогичным образом выросло число абсолютных трезвенников – их доля в этой возрастной категории выросла с 18% до 29%.

Как отмечают ученые, подобные изменения были особенно характерны для подростков, не страдающих от других вредных привычек и живших в благополучных семьях. Тем не менее, аналогичные изменения, хотя и менее выраженные, им удалось зафиксировать и среди молодежи в группах риска. 

Аналогичным образом изменилась и культура употребления алкоголя – резко уменьшилось число подростков, впадающих в запои, а также доля молодежи, периодически выпивающей большие количества спиртного. Их число снизилось на 9% и 15%.

Подобные изменения, как предполагают ученые, связаны не только с ужесточением законов, регулирующих продажу алкоголя в Британии и других странах Европы, но и с изменениями в менталитете молодежи. Спиртное просто становится менее модным, чем в прошлом, что сделало его менее привлекательным для "сомневающихся" и тех, кто следует мнению толпы, заключает Фэт.

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Теги:
ученые, алкоголь, исследование, молодежь, Великобритания, Общество
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