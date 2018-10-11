Назван самый защищенный телефон

Специалисты выяснили, что смартфоны от Apple значительно опережают конкурентов от Google по вопросу конфиденциальности

КИШИНЕВ, 11 окт — Sputnik. Самым защищенным телефоном на рынке мобильных устройств эксперты назвали iPhone, сообщает Sputnik Южная Осетия.

По мнению специалистов, когда дело доходит до конфиденциальности, Android по-прежнему остается вторым выбором. Это связано с тем, что iOS от Apple имеет более высокий уровень контроля за тем, какие приложения разрешено продавать в App Store. В отличие от Android, который собирает и продает больше данных рекламодателям.

"В отличие от Play Market, магазин приложений для iPhone, до дистрибуции выставляет более жесткие требования для всех разработчиков и проводит глубокую проверку на безопасность", — отмечает аналитик американской компании SiteLock Джессика Ортега.

В августе Google удалил 145 приложений Android из своего магазина приложений Play Market после того, как обнаружилось, что они заражены вирусами и крадут личные данные у пользователей.

Платформа Android от Google считается открытой с более доступной платформой разработки и магазином приложений — то есть, веб-разработчики могут более легко создавать контент и приложения для телефонов Android, а пользователи могут легко настраивать свои устройства. Apple гораздо более ограничительна, что означает меньшее количество вредоносных приложений.