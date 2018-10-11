13:57 11 Октября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.55
  • USD17.00
  • RUB0.26
  • RON4.19
  • UAH0.61
Поиск
Члены экипажа космического корабля серии Союз МС (архивное фото)

Медики осмотрели космонавтов, совершивших аварийную посадку на "Союзе МС-10"

© Photo: Центр подготовки космонавтов
Наука и технологии
Получить короткую ссылку
3646 0 0

Экипаж приземлился в Казахстане, экипаж МКС на орбите некоторое время будет работать втроем.

КИШИНЕВ, 11 окт — Sputnik. Прибывшие с поисково-спасательным отрядом медики не нашли травм у экипажа аварийного "Союза МС-10", сообщил РИА Новости источник на Байконуре.

"Врачи не нашли травм ни у Алексея Овчинина, ни у Ника Хейга", — сказал он.

Сегодня утром во время старта ракеты-носителя "Союз МС-10" с новым экипажем Международной космической станции (МКС) произошла "авария носителя", объявил диктор по телетрансляции, которая велась на сайте "Роскосмоса".

Стыковка Союза к МКС
© Photo : Roskosmos / Fedor Yurchikhin
Обшивку "Союза" повредили намеренно - появилась версия об утечке воздуха в космосе

На борту "Союза МС-10" находились члены миссии МКС-57/58  — российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.

Экипаж аварийно приземлился в Казахстане, испытав при этом перегрузку в 6g. Для сравнения: при старте космонавты испытывают перегрузку в 1-7 g.

Овчинин вышел на связь с поисковой командой. В НАСА заявили, что экипаж "находится в хорошем состоянии".

Трансляция прекратилась спустя несколько минут после старта. По предварительным данным, авария произошла после отделения первой ступени.

"Роскосмос" создал аварийную комиссию. Владимиру Путину сообщают всю информацию по ЧП.

Что планировалось

Запуск был посвящен столетию Завода экспериментального машиностроения (ЗЭМ) ракетно-космической корпорации "Энергия", на котором изготавливают "Союзы".

Планировалось, что Овчинин с Хейгом проведут на орбите 187 суток. За это время российский космонавт должен был провести эксперимент "Магнитный 3D-биопринтер". Впервые в истории российского сегмента МКС экипаж намеревался попробовать вырастить небольшие образцы (два-три миллиметра) хрящевой ткани человека и щитовидной железы грызуна.

Кроме того, Овчинин вместе с другим российским космонавтом Сергеем Прокопьевым планировали выйти в открытый космос в середине ноября. В числе задач также было обследование "Союза МС-09", в обшивке которого в конце августа обнаружили отверстие.

Перегрузки в полете

Чтобы ослабить действие высоких ускорений, космонавта в корабле размещают таким образом, чтобы перегрузки были направлены по горизонтальной оси. Это обеспечивает эффективное кровоснабжение мозга при ускорениях до 10 g, а кратковременно — даже до 25 g. По статистике, космонавты редко испытывают перегрузки, превышающие 4 g.

При возвращении космического корабля на Землю, когда он входит в плотные слои атмосферы, космонавт испытывает перегрузки торможения, то есть отрицательного ускорения. По интегральной величине торможение соответствует ускорению при старте.

Стыковка Союза к МКС, архивное фото.
© Photo : Roskosmos / Fedor Yurchikhin
Существуют другие формы жизни: что и кого прячут космонавты на МКС

Космический корабль, входящий в плотные слои атмосферы, ориентируют так, чтобы перегрузки торможения имели горизонтальное направление. Таким образом, их воздействие на космонавта сводится к минимуму, как и во время запуска.

На МКС работает экипаж из трех человек

Экипаж МКС из-за аварии может на неопределенное время остаться в количестве трех человек, сообщил в четверг РИА Новости источник.

"Там остается 3 человека, что соответственно скажется на научных экспериментах на неопределенное время пока к ним не пошлют кого-то и не будет установлена причина аварии", — сказал он.

По теме

Самые фантастические фото с борта МКС - Земля из космоса завораживает
Россия будет контролировать космос, в том числе из Молдовы
В США назвали космос новой ареной для военных действий
Теги:
"Союз МС", Байконур, МКС, космос
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Муниципальное предприятия Rīgas satiksme
    Живая вода

    Дело о "нановоде" в Риге дошло до суда: разницы между обычной водой и спецсредством для мытья троллейбусов за два года не заметили.

  • Даля Грибаускайте на встрече с графом и графиней Уэссекскими Эдвардом и Софи, 10 октября 2018 года
    Я буду жаловаться королю!

    Президент Литвы Даля Грибаускайте пожаловалась британскому принцу Эдварду на "угрозы, исходящие с Востока".

  • Вид на разведенный Дворцовый мост и Петропавловскую крепость в Санкт-Петербурге
    "Таллиннские встречи"

    Делегация эстонской столицы во главе с мэром Таави Аасом открыла цикл мероприятий "Таллиннские встречи в Санкт-Петербурге".

  • Военный поисковик определяет возраст узника концлагеря
    Эхо войны

    Огромную братскую могилу расстрелянных фашистами во время Великой Отечественной войны длиной около километра нашли вблизи Гомеля.

  • Бокалы с вином
    "Саперави как цвет"

    Грузинская художница покажет в Тбилиси свои картины, которые она написала знаменитым сортом вина.

  • Милиция
    Свободен!

    Служба госбезопасности Абхазии сообщила подробности освобождения похищенного в республике бизнесмена из Петербурга.

  • Министр труда и социального развития Таалайкуль Исакунова. Архивное фото
    Цена скандала

    Министр труда и соцразвития Кыргызстана потеряла свой пост после сообщений о необоснованных загранкомандировках.

  • Военная техника Индии, архивное фото
    Индийский форпост

    Индия выразила заинтересованность в развитии военной базы в Айни в Таджикистане – она даст стратегическое преимущество над Исламабадом.

  • Иностранные рабочие во время проверки документов
    Теперь официально

    Власти Узбекистана признали, что более 2,6 миллиона человек, или 18% экономически активного населения страны, находятся в трудовой миграции за рубежом.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Открытие кинофестиваля Свидание с Россией
Открытие кинофестиваля "Свидание с Россией": как это было
Фестиваль Свидание с Россией стартовал в Молдове
Фестиваль "Свидание с Россией" стартовал в Молдове
Прогноз численности населения Молдовы
Население Молдовы - прогнозы по численности

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться