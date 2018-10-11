Медики осмотрели космонавтов, совершивших аварийную посадку на "Союзе МС-10"

Экипаж приземлился в Казахстане, экипаж МКС на орбите некоторое время будет работать втроем.

КИШИНЕВ, 11 окт — Sputnik. Прибывшие с поисково-спасательным отрядом медики не нашли травм у экипажа аварийного "Союза МС-10", сообщил РИА Новости источник на Байконуре.

"Врачи не нашли травм ни у Алексея Овчинина, ни у Ника Хейга", — сказал он.

Сегодня утром во время старта ракеты-носителя "Союз МС-10" с новым экипажем Международной космической станции (МКС) произошла "авария носителя", объявил диктор по телетрансляции, которая велась на сайте "Роскосмоса".

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На борту "Союза МС-10" находились члены миссии МКС-57/58 — российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.

Экипаж аварийно приземлился в Казахстане, испытав при этом перегрузку в 6g. Для сравнения: при старте космонавты испытывают перегрузку в 1-7 g.

Овчинин вышел на связь с поисковой командой. В НАСА заявили, что экипаж "находится в хорошем состоянии".

Трансляция прекратилась спустя несколько минут после старта. По предварительным данным, авария произошла после отделения первой ступени.

"Роскосмос" создал аварийную комиссию. Владимиру Путину сообщают всю информацию по ЧП.

Что планировалось

Запуск был посвящен столетию Завода экспериментального машиностроения (ЗЭМ) ракетно-космической корпорации "Энергия", на котором изготавливают "Союзы".

Планировалось, что Овчинин с Хейгом проведут на орбите 187 суток. За это время российский космонавт должен был провести эксперимент "Магнитный 3D-биопринтер". Впервые в истории российского сегмента МКС экипаж намеревался попробовать вырастить небольшие образцы (два-три миллиметра) хрящевой ткани человека и щитовидной железы грызуна.

Кроме того, Овчинин вместе с другим российским космонавтом Сергеем Прокопьевым планировали выйти в открытый космос в середине ноября. В числе задач также было обследование "Союза МС-09", в обшивке которого в конце августа обнаружили отверстие.

Перегрузки в полете

Чтобы ослабить действие высоких ускорений, космонавта в корабле размещают таким образом, чтобы перегрузки были направлены по горизонтальной оси. Это обеспечивает эффективное кровоснабжение мозга при ускорениях до 10 g, а кратковременно — даже до 25 g. По статистике, космонавты редко испытывают перегрузки, превышающие 4 g.

При возвращении космического корабля на Землю, когда он входит в плотные слои атмосферы, космонавт испытывает перегрузки торможения, то есть отрицательного ускорения. По интегральной величине торможение соответствует ускорению при старте.

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Космический корабль, входящий в плотные слои атмосферы, ориентируют так, чтобы перегрузки торможения имели горизонтальное направление. Таким образом, их воздействие на космонавта сводится к минимуму, как и во время запуска.

На МКС работает экипаж из трех человек

Экипаж МКС из-за аварии может на неопределенное время остаться в количестве трех человек, сообщил в четверг РИА Новости источник.

"Там остается 3 человека, что соответственно скажется на научных экспериментах на неопределенное время пока к ним не пошлют кого-то и не будет установлена причина аварии", — сказал он.