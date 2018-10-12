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Электронная сигарета

Названа смертельная опасность электронных сигарет: никто не ожидал такого

CC0 / Pixabay / haiberliu
Наука и технологии
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Как влияет ароматный пар электронных девайсов на легкие "вейпера" - медики вышли с шокирующими подробностями.

КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. Наполнители и вкусовые добавки из жидкостей для вейпов вызывают воспаления в легких и крайне негативно влияют на их работу, выяснили медики. Об этом сообщило РИА Новости.

"Те негативные эффекты, которые мы открыли во время наблюдений за действием испарителей на животных, подчеркивают то, что нам необходимо срочно проверить токсичность и безопасность этих устройств, стремительно набирающих популярность по всему миру", — заявляют Константинос Глинос из университета Афин (Греция) и его коллеги.

В последние два года, благодаря бурному росту популярности электронных сигарет среди курильщиков, ученые начали активно интересоваться тем, обладают ли подобные испарители теми полезными свойствами, которые им приписывают их изготовители, и насколько они менее вредны для здоровья, чем обычные сигареты.

Андрей Демин
© Photo : Пресс-служба НижГМА
Электронные сигареты: безвредный пар или бомба замедленного действия

Эти исследования привели к противоречивым результатам — в целом, табачный дым является более опасным для здоровья легких и всего тела человека, однако испарения электронных сигарет, как недавно выяснили ученые, содержат в себе множество канцерогенов и токсинов, вырабатываемых в результате "сжигания" части испаряемой жидкости на спирали накаливания.

Когда легкие "захватывает" слизь

Относительно недавно американские врачи обнаружили, экспериментируя на мышах, что курение вейпов может делать стенки артерий и вен более ломкими и приводить к развитию серьезных проблем с сердцем, а также выяснили, что испарители никотина не отвращают, а привлекают людей к реальным сигаретам, вопреки тому, что заявляют их производители.

Глинос и его коллеги проверили, как различные вкусовые и ароматические добавки, присутствующие в жидкости для вейпов, влияют на работу разных частей легких и жизнедеятельность их клеток, наблюдая за жизнью нескольких мышей-"курильщиков".

Для этого ученые разделили грызунов на четыре группы, одна из которых "курила" обычные табачные изделия, вторая — испаритель без ароматических добавок и никотина, третья — вейпы с чистым никотином, а четвертая — электронные сигареты с ароматом табака.

Как показали эти опыты, помимо "обычных" негативных последствий курения, все три типа испарителей вызывали воспаления в легких и заставляли их вырабатывать большие количества слизи. При долгом употреблении вейпов ткань легких начинала терять эластичность, воспаления становились хроническими, а в их клетках начали накапливаться оксиданты.

Молодые люди курят электронные сигареты.
© Sputnik / Владимир Сергеев
Электронные сигареты: мнение молдавского хирурга-онколога

Особенно сильно это проявлялось для никотиновых испарителей с запахом табака — они периодически не только не уступали обычным сигаретам в силе действия на организм, но и превосходили их. С другой стороны, проблемы с дыханием были сильнее выражены у мышей, "куривших" обычные сигареты, что говорит о совершенном разном характере влияния электронных испарителей и настоящего табака на организм.

В любом случае, как отмечает Глинос, подобные выводы в очередной раз говорят о необходимости быстрейшего изучения того, как вейпы влияют на легкие и другие ткани тела человека, и разработки законов, ограничивающих их оборот.

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Теги:
девайсы, вейперы, электронные сигареты, курильщики, здоровье, вред, Медицина и здоровье
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