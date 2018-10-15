00:35 16 Октября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.70
  • USD16.99
  • RUB0.26
  • RON4.22
  • UAH0.61
Поиск
Снимок компьютерной томографии человеческой головы

Названа причина развития слабоумия: выводы ученых удивляют

© Fotolia / Sudok1
Наука и технологии
Получить короткую ссылку
48 0 0

В результате исследования ученые получили данные об объеме серого вещества, толщине коры полушарий и функциональных связях между отдельными участками мозга.

КИШИНЕВ, 15 окт — Sputnik. Исследователям удалось выяснить, что большая часть случаев развития слабоумия может быть связана не с наследственными факторами, а с появлением новых "точечных" мутаций в небольшом наборе генов в отдельных клетках мозга. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на научную статью, опубликованную в одном из западных научных изданий.

"Население Земли стремительно стареет, и сегодня все больше людей страдает от старческой деменции. Мы до сих пор не понимаем, откуда берутся эти проблемы и почему часть из нас становится их жертвами, а другие нет. Деменция имеет генетическую подоплеку, но почему-то это никак не отражается на наследственности", — рассказал Патрик Чиннери из Кембриджского университета (Великобритания).

На что способен человеческий мозг
© Sputnik / Elnur Salayev
Интересно знать: мозг человека - мал, да удал

Угасшее сияние разума

И болезнь Альцейгмера, и болезнь Паркинсона вызываются накоплением в нервных клетках различного белкового "мусора", который постепенно убивает нейроны в разных частях мозга. Это ведет к потере памяти и старческому слабоумию, а также к потере контроля над конечностями при развитии болезни Паркинсона.

Причины развития этих болезней и других форм слабоумия пока остаются загадкой для ученых. Поиски их корней осложняются тем, что лишь в пяти процентах случаев развития деменции биологи и врачи находят однозначные намеки на то, что больные унаследовали эти проблемы от своих родителей. Это мешает раскрытию механизмов развития болезней и определению факторов риска.

Чиннери и его коллеги нашли возможное объяснение всем этим странностям, проанализировав, как распределены мелкие мутации по разным регионам мозга у примерно пяти дюжин пожилых людей, часть из которых страдала от "классической" деменции и болезни Альцгеймера.

Выбрав примерно две сотни образцов тканей и 600 тысяч клеток, ученые извлекли из них образцы ДНК и прочитали каждый из них по пять тысяч раз, исключая возможность случайного появления ошибок при составлении списка "опечаток" в геноме нейронов. После этого они выделили сто генов, связанных с развитием болезней мозга, и сравнили их структуру в каждом образце.

Конопля, выращенная в частном дворе, cânepă, canabis, narcotice
© Sputnik / Алексей Никольский
В Кишиневе шагают под машины: как спайс "ломает" мозг

Генетический калейдоскоп

Как отмечают исследователи, их интересовали две вещи: отличается ли структура этих генов в клетках одного и того же мозга, и как часто появляются подобные "аномалии". Их присутствие, в свою очередь, говорит о том, что эти мутации не были унаследованы от родителей, а появились уже после оплодотворения яйцеклетки.

"Эти мутации появляются в ДНК во время деления клеток, что может объяснять, почему многие люди становятся жертвами болезней Альцгеймера и Паркинсона, не имея родственников с подобными недугами. Они формируются во время развития мозга зародыша и "сидят в засаде", ожидая, когда их обладатель постареет", — объясняет Чиннери.

Как оказалось, подобные "опечатки", так называемые соматические мутации, существовали в клетках мозга примерно половины пожилых людей, изученных авторами статьи. При этом они присутствовали как в нервной ткани здоровых участников эксперимента, так и в нейронах носителей деменции и болезни Альцгеймера.

Позже ученые выяснили, что эти мутации встречались в мозге больных и здоровых пожилых людей далеко не случайным образом. К примеру, старческое слабоумие оказалось связано с повреждениями в генах DNMT3A и TET2, управляющих ростом сосудов мозга и работой барьера между кровеносной системой и его тканями.

Непрерывное зевание: ученые назвали опасность сонливости>>>

Дальнейший поиск подобных соматических мутаций в мозге пациентов с деменцией, как надеются ученые, поможет оценить, как сильно подобные новые "опечатки" в ДНК влияют на ее развитие. Это, по словам Чиннери, критически важно для понимания того, будут ли помогать те лекарства, которые сегодня создаются для лечения болезни Альцгеймера, широким массам людей.

Есть ли связь между строением мозга и богатством человека?

Социальное-экономическое положение человека связано с анатомией и функциональностью мозга, утверждают в своей работе ученые из Техасского университета.

В исследовании приняли участие 304 человека в возрасте от 20 до 89 лет. Испытуемые рассказали о своем образовании, карьере и доходах, после чего их головной мозг был обследован с помощью магнитно-резонансной томографии.

В результате ученые получили данные об объеме серого вещества, толщине коры полушарий и функциональных связях между отдельными участками мозга.

Соотнеся показания двух экспериментов, исследователи установили, что у более успешных людей среднего возраста (35-64 лет) больше серого вещества, а также более крепкие нейронные связи по сравнению с их менее успешными сверстниками. Эти показатели связывают с лучшей памятью и меньшим риском старческого слабоумия.

По мнению авторов исследования, их работа доказывает, что образ жизни, питание, окружающая среда и жизненный опыт влияют на здоровье и состояние головного мозга.

По теме

Длинный червь несколько месяцев жил в мозгу любителя мяса с кровью
Музыка на операционном столе: скрипач играл во время операции на мозге
Ученые определили дозы алкоголя, полезные для мозга
Теги:
факторы, слабоумие, мозг, ученые, исследование, Кембридж, Великобритания, Медицина и здоровье
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Тоннель метрополитена
    Жизнь под землей

    Почему история рижского метрополитена началась в семидесятых годах прошлого века, а заканчивается буквально на глазах?

  • Ремигиюс Шимашюс
    Не прощаюсь!

    Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс объявил, что собирается баллотироваться на второй срок на пост главы города.

  • Флаги Эстонии на Тоомпеа
    Деньги любят счет

    Министерство юстиции Эстонии подсчитало ущерб, якобы нанесенный республике "советской оккупацией".

  • Сотрудники мусоросортировочного завода. Архивное фото
    Мусорный ветер

    Строительство мусоросортировочного завода в Бишкеке откладывается на год – что решили на совещании в мэрии?

  • Дождь в Душанбе, архивное фото
    Зима близко

    В Таджикистане ожидается резкое похолодание: по прогнозам метеорологов в большинстве регионов ожидается дождь со снегом.

  • Проект АЭС в Узбекистане
    Мирный атом

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил соглашение с Россией о сотрудничестве в строительстве АЭС на территории республики.

  • Эльдар Кокоев
    Еще не конец

    Генпрокуратура Южной Осетии возобновила уголовное дело в отношении бывшего заместителя генерального прокурора Эльдара Кокоева.

  • Тоннель метрополитена
    Жизнь под землей

    Почему история рижского метрополитена началась в семидесятых годах прошлого века, а заканчивается буквально на глазах?

  • Ремигиюс Шимашюс
    Не прощаюсь!

    Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс объявил, что собирается баллотироваться на второй срок на пост главы города.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Тренировка сборной Молдовы перед матчем с Белоруссией в Минске
Сборная Молдовы готова дать бой команде Белоруссии в Лиге наций
Иллюзионист заставил весь зал поверить в магию – это видео взорвет мозг
Это видео заставит вас поверить в магию - иллюзионист шокировал зрителей
Как поступить в российский вуз
Как гражданам Молдовы поступить в российские вузы

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться