Ученые назвали правильный способ продления жизни

Регулярное пополнение запаса витаминов и микроэлементов может значительно снизить риск возникновения хронических заболеваний и продлить жизнь.

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. Ученые из Научно-исследовательского института при детской больнице в Окленде проанализировали научные работы на тему пополнения запасов организма витаминами и микроэлементами, а также провели собственные исследования. Специалисты выяснили, что около 70 процентов американцев испытывают дефицит важных для организма веществ, а назначаемые им диеты зачастую не включают в себя все необходимые элементы.

Исследователи пояснили, что, не имея достаточного количества витаминов и минеральных веществ, организм вынужден расходовать их остатки на поддержание жизненно важных функций и репродуктивного здоровья в ущерб другим процессам.

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В частности одно из проведенных исследований показало, что у страдающих от дефицита витамина К вырабатывается меньше ферментов, поддерживающих работу артерий, что повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

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Специалисты предлагают не только уделять больше внимания содержанию витаминов и минералов в рационе, но и стремиться поддерживать в организме оптимальный уровень других веществ, "отвечающих" за долголетие, таких как таурин, эрготионеин, пирролохинолинхинон, α- и β-каротин.

Плюсы и минусы вегетарианства

Известно, что целая кладезь витаминов содержится в овощах и фруктах. Вегетарианство уже перестало быть редким явлением и все чаще находит своих приверженцев, вместе с тем, подобная форма питания ограничивает организм в получении белка и витаминов, говорят опрошенные РИА Новости эксперты, отмечая также, что, согласно отдельным исследованиям, вегетарианство позволяет снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний.

На сегодняшний день мнения экспертов о вегетарианстве сильно расходятся, рассказала главный внештатный специалист диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

"Вегетарианство — это разновидность ограничительного типа питания. При этом достаточно сложно обеспечить организм всеми питательными веществами, прежде всего белком и витаминами, тем более, если говорить о более строгих типах вегетарианства", — пояснила Стародубова.

Вместе с тем, по ее словам, сегодня имеются отдельные научные исследования, в которых показана связь классического вегетарианства со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний. Такое вегетарианство предусматривает употребление в пищу не только продуктов растительного происхождения, но и яиц, молочных и кисломолочных продуктов, пояснила диетолог. Однако существуют и другие, более строгие его формы.

Так, например, лакто-вегетарианцы употребляют молочные продукты, но не едят яйца, а ово-вегетарианцы, наоборот, едят яйца, но не употребляют молочные продукты. Самым жестким является веганство, которое предусматривает полный отказ от продуктов животного происхождения, включая мед.

Как подчеркнула врач, для того чтобы такой вариант питания оказывал на здоровье только положительное влияние, рацион человека должен быть сбалансирован и оптимален, а лучше всего — профессионально рассчитан врачом-диетологом с учетом состояния человека, его индивидуальных потребностей, образа жизни и, конечно, режима физической активности.

"Несбалансированное, непродуманное, неправильное питание всегда негативно сказывается на здоровье и может приводить к возникновению анемии, обострению гастрита, язвенной болезни желудка, другим проблемам желудочно-кишечного тракта, дефициту мышечной массы, слабости, утомляемости, снижению иммунитета и целому ряду других проблем со здоровьем", — предостерегла диетолог.

По ее словам, решение стать вегетарианцем должно быть взвешенным и осознанным поступком взрослого человека.