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Стало известно, как бросить курить без ломки

© Flickr/ SmartSign
Наука и технологии
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Биологи из США выяснили, как можно избавиться от никотиновой зависимости без сильного стресса.

КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik. Молекулярные биологи и химики из Калифорнии создали своеобразную "вакцину" от никотиновой зависимости, разработав вещество, разрушающее никотин еще до того, как он проникнет в мозг человек, сообщает РИА Новости.

"Это очень перспективный подход для борьбы с курением, так как он позволяет отказаться от никотиновой зависимости, не испытывая при этом тяжелой ломки. Наше вещество находится и работает в кровотоке, а не в мозге, что делает его относительно безопасным с точки зрения других побочных эффектов", — заявил Оливье Джордж из Института Скриппса в Ла-Хойе (США).

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Помощь бактерий

Многие курильщики пытаются избавиться от своей привычки, однако далеко не всем это удается. Неприятные ощущения, связанные с отказом от табака, заставляют большинство из них начинать заново курить.

Ученые, как отмечает Джордж, достаточно давно пытаются создать препараты, которые бы помогали курильщикам не "сорваться". Часть из них просто блокирует действие никотина на организм, а другие подключают к борьбе иммунитет.

Первые опыты с подобные веществами показали, что они работают или очень плохо, или же слишком хорошо, разрушая абсолютно все молекулы никотина, попадающие в организм. В результате этого курильщик, употребляя такие лекарства, попадет в ситуацию, аналогичную "сухой ломке" у наркоманов, со всеми ее последствиями для их здоровья и психики.

Джордж и его коллеги случайным образом решили эту проблему, обнаружив фермент NicA2, разрушающий никотин, в клетках "нефтеядной" бактерии Pseudomonas putida. Ученые несколько модифицировали его структуру, приспособив для работы в организме человека, и проверили, как он будет взаимодействовать с главным табачным "ядом".

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Первые эксперименты показали, что он разлагает практически весь никотин, попадающий в организм человека или животного, но оставляет следовые количества этого вещества, помогающие избежать развития абстинентного синдрома.

Иммунитет к табаку

Результаты опытов заставили Джорджа и его коллег проверить, поможет ли новая версия этого белка, NicA2-J1, не только защитить пациентов от развития никотиновой зависимости, но и помочь им избавиться от нее.

Для этого они вырастили несколько десятков крыс и приучили их пить воду, содержащую никотин. Для получения очередной порции "табака" животное должно было нажать на рычаг, который в 30% случаев включал не поилку, а электроды, подключенные к полу клетки, в результате чего грызун получал достаточно болезненный удар током.

Крысы, у которых уже сформировалась никотиновая зависимость, игнорировали электрошок и старались максимально часто нажимать на рычаг. Введение NicA2-J1 в их кровоток заметно поменяло картину — животные резко снизили частоту нажатий и постепенно перестали испытывать тягу к табачному экстракту.

Что интересно, блокировка действия никотина не привела к появлению характерных признаков "ломки" — крысы не стали более раздражительными и агрессивными по отношению к сородичам после введения NicA2-J1, как это происходило с другими веществами, разрушающими никотин.

Ученые связывают это с тем, что данный белок работает в кровотоке, а не в мозге, как остальные молекулы такого типа, что могло ограничивать действие его останков на нервную ткань. В ближайшее время Джордж и его команда планируют начать клинические опыты с участием добровольцев.

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Теги:
ученые, сигареты, курение, отказ, США, Медицина и здоровье
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