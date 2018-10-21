Какой смартфон наиболее безопасен, и как прослушивают телефоны - ответ дан

КИШИНЕВ, 21 окт — Sputnik. Программисты из компании Cisco обнаружили новый троян, способный красть персональные данные пользователей операционной системы Android. Об этом сообщило РИА Новости.

Эксперты назвали вирус GPlayed. Заражая телефон, он начинает выдавать себя за официальное приложение Google Play: на экране появлялся значок с подписью Google Play Marketplace.

Троян позволяет управлять гаджетом удаленно — блокировать его, звонить и отправлять сообщения. Кроме того, приложение может получать доступ к банковским данным.

Как сообщают специалисты, GPlayed может стать серьезной угрозой для устройств, работающих на Android.

Какие телефоны спецслужбы не могут прослушивать

Телефон с криптозащитой, созданный структурой "Ростеха", вряд ли будет пользоваться спросом среди коммерческих компаний, считает гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. Об этом ранее сообщало РИА Новости.

Ранее в концерне "Автоматика" (входит в российскую госкорпорацию "Ростех") рассказали, что компания создала первый в России телефон с криптозащитой для правоохранительных органов и коммерческих компаний, который появится в открытой продаже. Стоимость аппарата пока не раскрывается. По словам представителя концерна, заинтересованность к аппарату уже проявили и органы власти, и правоохранители, и коммерческие компании.

"Телефоны с защитой, конечно, уже были и раньше, но насколько они были исключительно российскими сказать сложно. Учитывая, что на них будет ограниченный спрос, то и выпуск таких телефонов будет небольшой, и значит стоимость будет достаточно приличной. Думаю, что ряд органов государственной власти могут приобрести его, но не для рядовых сотрудников. Что касается бизнес сегмента, не думаю, что он пригодится", — рассказал Кусков.

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Разработка "Ростеха" — "Круиз-К" — обеспечивает ведение дуплексных телефонных переговоров в двух режимах: закрытом — с криптографической защитой информации при взаимодействии с аналогичной аппаратурой и в открытом — при коммуникации с обычным IP-телефоном. "Круиз-К" имеет сертификат ФСБ России о соответствии требованиям к средствам криптографической защиты для передачи конфиденциальной информации.

Назван самый защищенный телефон

Самым защищенным телефоном на рынке мобильных устройств эксперты назвали iPhone.

По мнению специалистов, когда дело доходит до конфиденциальности, Android по-прежнему остается вторым выбором. Это связано с тем, что iOS от Apple имеет более высокий уровень контроля за тем, какие приложения разрешено продавать в App Store. В отличие от Android, который собирает и продает больше данных рекламодателям.

"В отличие от Play Market, магазин приложений для iPhone, до дистрибуции выставляет более жесткие требования для всех разработчиков и проводит глубокую проверку на безопасность", — отмечает аналитик американской компании SiteLock Джессика Ортега.

В августе Google удалил 145 приложений Android из своего магазина приложений Play Market после того, как обнаружилось, что они заражены вирусами и крадут личные данные у пользователей.

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Платформа Android от Google считается открытой с более доступной платформой разработки и магазином приложений — то есть, веб-разработчики могут более легко создавать контент и приложения для телефонов Android, а пользователи могут легко настраивать свои устройства. Apple гораздо более ограничительна, что означает меньшее количество вредоносных приложений.