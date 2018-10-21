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Девочка-подросток сидит в одиночестве, фото из архива

Специалисты выяснили - недосыпание приводит к страшным последствиям

CC0 / Pixabay / sasint
Наука и технологии
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Ученые из Гарвардской медицинской школы исследовали поведение 65 тысяч подростков и сделали любопытное наблюдение, связав недосып с вредными привычками и опасным поведением.

КИШИНЕВ, 21 окт — Sputnik. Недосыпание может негативно повлиять на поведение подростков. Так считают американские ученые, которые провели исследование среди 65 тысяч детей переходного возраста, сообщает Sputnik Азербайджан.

Оказалось, что среди них вредными привычками обзавелись те, кто спал меньше восьми часов в сутки.

Взрослым людям рекомендуется спать минимум семь часов в сутки, а чуть больше нужно спать подросткам — примерно восемь часов. Часто, однако, эти рекомендации игнорируются, хотя недосып несет за собой множество негативных последствий: от снижения внимательности и появления чувства одиночества до развития болезни Альцгеймера.

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Ученые под руководством Мэттью Уивера из Гарвардской медицинской школы начали изучать поведение подростков с 2007 года, пытаясь проследить взаимосвязь со сном. Кроме того, в исследовании была принята во внимание такая информация, как пол, возраст, раса, потребление наркотиков и алкоголя, курение, опасное вождение, самоповреждение и незащищенный секс.

В результате опроса 68,9% респондентов сообщили о том, что спят меньше восьми часов в сутки.

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Далее ученые рассчитали отношения шансов между каждым рискованным поведением и количеством сна в сутки (восемь и более часов были обозначены в качестве контрольного условия). Оказалось, что по сравнению с теми, кто спит восемь и более часов в сутки, те подростки, которые спят меньше, сообщали о проявлении рискованного и даже опасного поведения гораздо чаще.

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Теги:
недосыпание, сон, ученые, Медицина и здоровье
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