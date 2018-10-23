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Образец крови. Архивное фото

Прорыв в науке: все инфекции можно найти в капле крови или слюны

AP Photo/Moises Castillo
Наука и технологии
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Ученые научились определять наличие инфекции всего в одной капле крови или слюны.

КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Генетики из США создали "универсальный" тест на инфекции, находящий следы всех 307 известных бактериальных патогенов и все их особо опасные разновидности в капле крови или слюны. Его описание и первые итоги тестов были представлены в журнале mBio, пишет РИА Новости.

"Когда наша разработка будет одобрена, она позволит врачам быстро и очень точно искать следы всех известных патогенных микробов, в том числе и "виновников" заражения крови, одной из трех ведущих причин смерти в США. Наша технология в тысячу раз более чувствительна, чем традиционные методики "слепого" тестирования", — заявила Орхид Алликок (Orchid Allicock) из Колумбийского университета в Нью-Йорке (США).

Проблема "супер-бактерий"

В последние годы перед медиками все шире и острее становится проблема появления так называемых "супер-бактерий" – микробов, стойких к действию одного или нескольких антибиотиков. Среди них есть как редкие возбудители инфекций, так и очень распространенные и опасные патогены, такие как золотистый стафилококк (Staphilococcus aureus) или пневмококк (Klebsiella pneumoniae). 

Ученый за работой, архивное фото.
© Sputnik / Валерий Мельников
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Проблема усугубляется тем, что микробы часто вырабатывают иммунитет к антибиотикам не поодиночке, а "коллективно", обмениваясь подобранными секретами. К примеру, в июле прошлого года медики обнаружили, что бактерии, найденные в сточных водах в Нью-Дели, столице Индии, выработали защиту от так называемых карбапенемов, "антибиотиков последней надежды", и начали обмениваться генами по производству "противоядия" к ним.

По этой причине врачи сегодня нуждаются в создании системы, способной очень быстро определять тип инфекции и подбирать к ней антибиотик, к которому она еще не успела выработать иммунитет. Как правило, сегодня подобные тесты доступны только в крупных медицинских центрах, и большинство из них обладает крайне низкой точностью.

Идеальное решение

Алликок и ее коллеги решили эту проблему, создав "универсальный" тест на инфекции. Он представляет собой набор из четырех миллионов магнитных наночастиц, способных распознавать и вылавливать уникальные обрывки генома всех патогенных бактерий благодаря небольшим фрагментам ДНК, присоединенным к ним. 

Радиация оборудование
© Sputnik / Алексей Куденко
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Если такие частицы погрузить в образец крови или слюны, то тогда они "приклеятся" к обрывкам генома этих микробов, что позволит выловить и разделить их, используя мощный магнит. После этого ученые могут размножить эти обрывки ДНК, используя особые ферменты, и "прочитать" их при помощи секвенатора ДНК.

Даже если в образце присутствуют сотни или тысячи разных штаммов микробов, подобная процедура позволяет распознать их практически мгновенно, что заметно экономит время медикам и ускоряет начало лечения пациента. Это в особенности важно в тех случаях, когда врачи не могут даже представить, какие бактерии способны вызвать ту или иную болезнь.

Работу этой системы ученые проверили на образцах крови с "искусственными" формами инфекции, а также в полевых условиях, изучая то, какие микробы поражают жителей Уганды и ряда других африканских стран, страдающих от заражения крови, ВИЧ и их комбинации.

В крови одного из носителей вируса, как отмечает Алликок, ее команде удалось найти крайне неожиданного возбудителя сепсиса —  бактерию Gardnerella vaginalis. Этот микроб раньше считался относительно безобидным жителем микрофлоры половых органов, иногда вызывающим вагиноз.

В прошлом, этот случай остался бы без объяснения, однако детище Алликок и ее коллег помогло африканским медикам найти "виновника" заражения крови и подобрать правильное лечение. Как надеются ученые, в ближайшее время им удастся создать аналогичный набор меток для болезнетворных грибков и вирусов.

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