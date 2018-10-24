Занятия спортом помогут улучшить память

Занятия спортом могут благотворно сказаться на памяти и даже улучшить ее, считают ученые.

КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. Специалисты Колумбийского университета пришли к выводу, что гормон остеокальцин, который вырабатывают клетки костной ткани, положительно влияет на процессы памяти, пишет MedicalXpress.

С возрастом количество остеокальцина в организме снижается. Однако, как считают врачи, его уровень можно поддерживать с помощью умеренных нагрузок. Это, например, ходьба.

"Практически каждый человек с возрастом столкнется с симптомами нарушения памяти, поэтому очень важно понять причины и найти способы смягчения этого процесса", — заявил профессор Колумбийского университета Эрик Кандел.

Ранее ученые выяснили, что физическая активность способствует высвобождению белка RbAp48, препятствующего потере памяти у пожилых людей.

В рамках нового исследования биологи доказали, что именно взаимодействие RbAp48 с остеокальцином является ключевым фактором, оказывающим влияние на улучшение памяти.