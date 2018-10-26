Стали известны дата и время первого после аварии пуска "Союза" к МКС

КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. Первый после аварии запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с космодрома Байконур намечен на вечер 16 ноября. Об этом заявил РИА Новости в пятницу источник в ракетно-космической отрасли.
Ракета должна вывести на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-10".
"Запуск предварительно запланирован на 21.14 (по кишиневскому времени - прим.ред.) 16 ноября", - сказал собеседник.
Ранее сообщалось, что запуск будет проведен 18 ноября.
Авария при запуске
Одиннадцатого октября произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести на орбиту космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС.
На борту находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Они эвакуировались на Землю в спасательной капсуле.
По предварительным данным, причиной ЧП стало столкновение блоков первой и второй ступеней ракеты-носителя.
Работает аварийная комиссия "Роскосмоса", возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ.