Медики узнали, о чем говорят ранняя лысина и преждевременная седина

КИШИНЕВ, 27 окт — Sputnik. К неожиданным выводам пришла группа ученых, которая исследовала причины преждевременного поседения и выпадения волос у молодых мужчин. Результаты исследования были представлены на 69-й ежегодной конференции кардиологического общества Индии.

Как выяснилось, существует прямая связь между преждевременным старением и выпадением волос и тяжелыми заболеваниями коронарной артерии.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Как победить облысение - ученые нашли ответ

Ученые сопоставили данные о здоровье 790 мужчин с заболеванием коронарной артерии младше 40 лет с информацией о контрольной группе из 1270 полностью здоровых мужчин.

Выяснилось, что более чем у половины мужчин с заболеваниями сердца отмечались ранняя седина и облысение. В группе здоровых мужчин эти явления наблюдались всего у трети наблюдаемых.

"Мужчины, у которых рано поседели волосы или у которых наблюдается выпадение волос, должны дополнительно контролировать развитие заболеваний коронарной артерии", — заявил на конференции доктор Дхамдип Хьюмейн, ведущий автор исследования.

Пациентам с такими сердечными заболеваниями предписывается вести здоровый образ жизни —здоровое питание, физические упражнения, минимум стрессов.