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Археологи работают под водой (архивное фото)

Невероятно: в Черном море нашли древнейший корабль в истории

© Ruptly .
Наука и технологии
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Это точная копия корабля легендарного Одиссея, говорят археологи.

КИШИНЕВ, 28 окт — Sputnik. Невероятную находку сделали археологи на дне Черного моря. Как сообщается, более 2400 лет на морском песке под толщей воды лежал корабль, полностью идентичный кораблю легендарного Одиссея.

Антарктида
© Sputnik / В. Чистяков
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Древнегреческий корабль, нашли в 80 километров от берегов Болгарии еще в конце прошлого года, и наконец ученые признали — это самое древнее уцелевшее судно в истории человечества.

По словам археологов, судя по исследованиям прошлых лет, это точная копия того корабля, на котором плавали греки во времена "Одиссеи" Гомера.

Возраст судна был установлен учеными организации The Black Sea Maritime Archaeology Project ("Проект Черноморской морской археологии") методом радиоуглеродного анализа. Ранее никогда не удавалось найти корабль такого возраста в такой сохранности — исследователям доставались лишь разрозненные обломки дерева.

​​Длина корабля составляет 23 метра, он лежит на правом боку. Практически все конструкции, в том числе мачта, руль, скамьи для гребцов находятся в отличном состоянии и не повреждены. Именно такие корабли изображены на вазе с иллюстрациями к путешествию Одиссея, который хранится в британском музее.

"Оказывается, художник до мельчайших деталей передал все детали корабля. Теперь мы знаем, что изображениям на античной керамике можно полностью доверять", — заявили ученые.

Около двух с половиной тысячелетий античный корабль, затонувший, по всей видимости, во время шторма, пролежал на глубине двух километров, где практически нет кислорода. Это обеспечило прекрасную сохранность корабля, команда которого составляла около двадцати человек.

Тот факт, что судно было найдено далеко от берегов Греции, доказывает, что древнегреческие моряки плавали не только вдоль берегов, но отваживались и на долгие переходы в открытом море.

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Теги:
античность, археология
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