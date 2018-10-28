Невероятно: в Черном море нашли древнейший корабль в истории

КИШИНЕВ, 28 окт — Sputnik. Невероятную находку сделали археологи на дне Черного моря. Как сообщается, более 2400 лет на морском песке под толщей воды лежал корабль, полностью идентичный кораблю легендарного Одиссея.

© Sputnik / В. Чистяков Таинственные развалины в Антарктиде обнаружены на фото NASA с орбиты Земли

Древнегреческий корабль, нашли в 80 километров от берегов Болгарии еще в конце прошлого года, и наконец ученые признали — это самое древнее уцелевшее судно в истории человечества.

По словам археологов, судя по исследованиям прошлых лет, это точная копия того корабля, на котором плавали греки во времена "Одиссеи" Гомера.

Возраст судна был установлен учеными организации The Black Sea Maritime Archaeology Project ("Проект Черноморской морской археологии") методом радиоуглеродного анализа. Ранее никогда не удавалось найти корабль такого возраста в такой сохранности — исследователям доставались лишь разрозненные обломки дерева.

A team from the University of #Southampton have helped find the oldest intact shipwreck. They discovered it in the Black Sea and think it's nearly 2,500 years old!

Credit: Black Sea Map/EEF Expeditions#CapitalReports pic.twitter.com/4ThBol29xW — Capital S Coast News (@CapitalSCNews) 23 октября 2018 г.

​​Длина корабля составляет 23 метра, он лежит на правом боку. Практически все конструкции, в том числе мачта, руль, скамьи для гребцов находятся в отличном состоянии и не повреждены. Именно такие корабли изображены на вазе с иллюстрациями к путешествию Одиссея, который хранится в британском музее.

"Оказывается, художник до мельчайших деталей передал все детали корабля. Теперь мы знаем, что изображениям на античной керамике можно полностью доверять", — заявили ученые.

Около двух с половиной тысячелетий античный корабль, затонувший, по всей видимости, во время шторма, пролежал на глубине двух километров, где практически нет кислорода. Это обеспечило прекрасную сохранность корабля, команда которого составляла около двадцати человек.

Тот факт, что судно было найдено далеко от берегов Греции, доказывает, что древнегреческие моряки плавали не только вдоль берегов, но отваживались и на долгие переходы в открытом море.