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Большая семья

Удивительный вывод медиков: большая семья может уберечь от рака

CC BY 2.0 / Roy Niswanger / Morgan Thanksgiving 2013 Dinner
Наука и технологии
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Исследователи обнаружили, что члены больших семей реже болеют разными видами рака, и это пока необъяснимо.

КИШИНЕВ, 28 окт — Sputnik. Члены больших семей реже болеют раком, причем как женщины, так и мужчины. К таким выводам пришли авторы исследования из Цюрихского университета. Результаты их труда опубликованы в авторитетном медицинском издании BMC Cancer.

Ученые сопоставили данные по заболеваемости раком, которые были собраны в 178 странах. Выяснилось, что во всем мире и на всех континентах заболеваемость разными видами рака была выше в небольших семьях.

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CC0 / Pixabay / maintain1975
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Как выяснилось, важным позитивным фактором является не только сама численность семьи, но и то, сколько родственников проживают вместе, в одном доме. Второй показатель, который снижает вероятность развития рака — это большое число детей, которые родились от одной матери в течение жизни.

Среди типов рака, вероятность которых резко падает в больших семьях — рак головного мозга, легких, желудка, молочной железы, яичника, шейки матки и меланома.

Ученые также пришли к неожиданному выводу: для мужчин понижение заболеваемости раком в больших семьях выражается сильнее, чем для женщин.

По мнению исследователей, одна из возможных причин "защитных свойств" большой семьи — положительный эмоциональный микроклимат, который увеличивать сопротивляемость болезням.

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Теги:
рак, профилактика, здоровье
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