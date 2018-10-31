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Лаборатория

Найдена новая методика диагностики и лечения рака: ученые удивили

© Sputnik / Сергей Пятаков
Наука и технологии
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Новозеландские ученые из Университета Отаго в новом исследовании выяснили, как недавно обнаруженный вирус Сенека-Валли борется с раковыми клетками.

КИШИНЕВ, 31 окт - Sputnik. Специалисты изучили изображения электронной микроскопии высокого разрешения, чтобы проанализировать, как вирус действует на рецепторы раковых клеток, сообщает РИА Новости

Исследователи пришли к выводу, что вирус Сенека-Валли не повреждает здоровые ткани и ген ANTXR2, который в них находится. Вирус связывается только с белковым рецептором ANTXR1, расположенным на поверхности пораженных клеток.

Клинические испытания продемонстрировали, что Сенека-Валли эффективен в борьбе с раком, однако в течение двух недель организм вырабатывает к нему иммунитет.

Ученые считают, что необходимо модифицировать вирус таким образом, чтобы оставить без изменений только ту часть, которая взаимодействует с раковыми клетками.

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"Я надеюсь, что эти результаты будут способствовать дальнейшим исследованиям, направленным на разработку вирусов для лечения рака", — заявил профессор Маттиас Вульф.

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Теги:
лечение, рак, исследование, ученые
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