Названа причина аварии российской ракеты "Союз-ФГ"

В "Роскосмосе" рассказали, что послужило причиной крушения одного из самых надежных ракетоносителей в мире.

КИШИНЕВ, 31 окт - Sputnik. Авария ракеты "Союз-ФГ" произошла из-за неправильной работы датчика разделения первой и второй ступеней, сообщил исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

Ранее об этой версии неоднократно говорили источники РИА Новости, но официально она не подтверждалась.

Нештатная работа датчика привела к тому, что один из боковых блоков первой ступени не отошел на нужное расстояние и ударил по баку горючего второй ступени, в итоге бак разорвался, уточнил Крикалев.

Авария при запуске

Одиннадцатого октября произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести на орбиту космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС.

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На борту находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Им удалось эвакуироваться на Землю в спасательной капсуле.

"Роскосмос" создал аварийную комиссию. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ. Не исключено, что ошибка была допущена при сборке.

Рассказать об итогах работы комиссии планируется на пресс-конференции в центре управления полетами в подмосковном Королеве 1 ноября.