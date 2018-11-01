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Люди взвешиваются на весах

Ученые назвали способы, помогающие сжигать жир во сне и на работе

© Sputnik / Григорий Сысоев
Наука и технологии
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Исследователи дали рекомендации о том, как сохранить идеальную фигуру как во время бодрствования, так и ночью.

КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Употребление творога перед сном не только не приводит к увеличению массы тела, но и помогает снизить количество жира в организме. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в журнале British Journal of Nutrition.

Ученые из Университета штата Флорида провели эксперимент, в ходе которого участники в возрасте от 20 лет съедали порцию творога за 30-60 минут до сна. Выяснилось, что этот продукт оказывает положительное влияние на качество мышц, ускоряет обмен веществ и улучшает общее состояние здоровья.

Как поясняют ученые, этот эффект обусловлен казеином, медленно поступающим в организм и помогающим наладить стабильную подачу аминокислот. Он также увеличивает термический эффект пищи — организм расходует больше энергии в процессе пищеварения, что помогает сжигать калории даже во сне.

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Работай и худей

Смена сидячего места на работе на "стоячее" позволяет похудеть примерно на 2,5 килограмма в год, говорится в работе, опубликованной в журнале European Journal of Preventive Cardiology. 

Как говорится в исследовании, офисным работникам для сброса веса на рабочем месте без каких-либо специальных диет и прочего достаточно стоять на ногах около шести часов.

Такой результат достигается благодаря изменению расхода энергии организма – стоя на ногах час, в среднем, можно потерять девять калорий. Стоит заметить, что у женщин разница между сидячим и стоячим образом работы меньше, чем у мужчин: за час у них тратится только шесть калорий, в то время как у представителей сильного пола – 11,4. 

Таким образом, за день можно потерять 54 лишние калории. Ученые замечают, что подобный способ хорошо подходит мужчинам, у которых мышечная масса больше.

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Исследователи также обратили внимание на дополнительные преимущества "стоячей" работы. 

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"В вертикальном положении активны дополнительные группы мышц, что ведет не только к потере лишних калорий, но и к снижению риска сердечного приступа, инсульта и диабета", — говорит руководитель группы ученых, профессор Франциско Лопез-Джименез.

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Теги:
творог, ученые, как сбросить лишний вес, лишний вес
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