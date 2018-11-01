Тысячелетнее молчание: ученые раскрыли тайну египетских пирамид

Исследователям удалось найти пандус, который мог использоваться для поднятия больших каменных блоков к месту масштабной античной стройки.

КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Группа ученых из Французского института Восточной археологии в Каире и Ливерпульского университета в Англии обнаружили устройство, с помощью которого древние египтяне, вероятно, построили пирамиды, сообщает РИА Новости.

В одном из карьеров близ Луксора, где египтяне добывали алебастр, археологи нашли следы пандуса, который мог использоваться для поднятия больших грузов. Приблизительный возраст находки — не менее 4,5 тысячи лет.

В центре конструкции находилась наклонная площадка, по обе стороны которой были лестницы и отверстия. В отверстия могли вставлять деревянные столбы, вокруг которых обматывали веревки. Многотонные блоки закреплялись на деревянных "санях". После этого строители тянули за веревки и перемещали блоки по площадке под углом 20 градусов.

Ученые и ранее предполагали, что древние египтяне использовали подобные конструкции, но обнаружили такую систему впервые.

Египетские пирамиды — одни из самых древних сохранившихся каменных сооружений на Земле. Большая часть из них была построена в качестве усыпальниц для фараонов.

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Самые известные пирамиды находятся на окраине Каира в Гизе. Крупнейшая — пирамида Хеопса, единственное сохранившееся из семи чудес света.