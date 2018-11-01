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Смартфон

Опасные смартфоны: как новомодные гаджеты провоцируют развитие рака

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Наука и технологии
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Насколько влияют GSM-волны на развитие онкопатологий - ученые дали ответ.

КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Американские биологи представили новые потенциальные свидетельства того, что радиоволны, используемые в работе 2G- и 3G-сотовых телефонов, могут провоцировать рак сердца, печени и некоторых других органов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследования Национального института гигиены окружающей среды США. 

"Мы ни в коем случае не сравниваем действие телефонов на человека и аналогов их излучения на животных. В нашем случае, все тело мышей и крыс облучалось подобными радиоволнами, тогда как люди обычно прикладывают телефон к конкретной точке на их голове, причем делают это не очень часто, как в нашем случае", — подчеркивает Джон Бачер, руководитель группы ученых National Toxicology Program (NTP).

Пользователь смартфона, архивное фото.
CC0 / Pixabay / Pexels
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Два года назад участники NTP опубликовали статью, в которой они рассказали о первых результатах опытов по действию радиоизлучения мобильных телефонов на организм крыс. Итоги этих экспериментов, растиражированные СМИ, были шокирующими – оказалось, что имитируемое излучение телефона порождало злокачественные опухоли – глиомы в мозге и шванномы в сердце.

Позже выводы самого исследования, а также его подача в прессе были раскритикованы десятками ученых, часть из которых посчитала заявления в СМИ преувеличенными и намеренно пугающими, а другие нашли массу методологических проблем в самих публикациях NTP.

Клетка с радиоволнами 

Бачер и его коллеги провели новую серию экспериментов, в которых участвовало две сотни лабораторных мышей и крыс, изначально предрасположенных к развитию рака. Они жили в особой клетке, имитировавшей работу антенн мобильного телефона, причем часть из них начала подвергаться действию радиоволн еще в утробе матери, а другие – попали в клетки уже в зрелом возрасте.

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Ученые разделили этих грызунов на несколько групп, каждая из которых получала разную дозу облучения, начиная с максимально допустимой для мобильных телефонов и заканчивая уровнями, превышающими этот показатель примерно в 3-4 раза. Часть мышей и крыс прожила в таких условиях примерно месяц, а другие – около двух лет.

Как утверждают Бачер и его коллеги, облучение животных радиоволнами с частотой в 900 и 1900 мегагерц "однозначно показало, что эти формы излучения, закодированные в "мобильном формате", обладают канцерогенной активностью". По их словам, в теле мышей и крыс появилось значительно больше опухолей, чем это происходило в контрольной группе, что было особенно характерно для сердца, мозга и печени.

Лаборатория
© Sputnik / Сергей Пятаков
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С другой стороны, все странности, которые критиковали их коллеги, никуда не исчезли – животные почему-то в среднем жили дольше при облучении радиоволнами, чем в нормальных условиях, а число опухолей не сильно менялось при повышении дозы облучения. Это особенно сильно проявлялось при изучении 3G-излучения, тогда как GSM-волны действовали на них неоднозначным образом.

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Все это заставляет ожидать, что новые публикации NTP будут встречены научным сообществом примерно с такой же долей скепсиса, как и два года назад. Сами участники коллаборации планируют провести еще одну серию опытов, в рамках которых они будут отслеживать то, как меняется скорость накопления мутаций в ДНК грызунов и как часто в них появляются другие следы рака.

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