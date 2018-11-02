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Кофе

Горькая правда: ученые рассказали о неожиданной пользе кофе

© Sputnik / Родион ПРОКА
Наука и технологии
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Чем полезен привычный повседневный напиток - исследователи дали ответ.

КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. Ученые из Университета Томаса Джефферсона в Филадельфии выяснили, что кофе насыщает клетки организма кислородом и помогает их восстановлению, сообщает РИА Новости

В ходе исследования удалось выяснить, что наиболее полезный кофе получается, если залить молотые зерна кипятком и употребить напиток в течение пяти-десяти минут. Так удается достичь идеального уровня кислотности.

Насыщение крови антиоксидантами, витаминами и микроэлементами из кофейных зерен приводит к снижению воспаления тканей и укреплению сердечно-сосудистой системы.

Чашка черного кофе
© Fotolia / Ferumov
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Ученые также отмечают, что набирающий популярность колд-брю-кофе уступает горячему напитку с точки зрения полезности для организма. 

Розацеа отступает

Китайские ученые на основании проведенного ими исследования пришли к выводу, что регулярное употребление кофе снижает риск развития заболевания розацеа,отмечает портал MedicalXpress.

Эксперты сообщают, что отношении случаев развития этой болезни у тех, кто регулярно пил кофе, по отношению к тем, кто выпивал меньше одной чашки в месяц, составляет 0,77.

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В рамках своего исследования ученые хотели опровергнуть мнение о том, что кофе не способствует развитию розацеа. Всего ученые проанализировали показатели здоровья более 82 тысяч женщин. В ходе исследования не только не удалось обнаружить какой-либо взаимосвязи между потреблением кофе и развитием розацеа, напротив, ученые зафиксировали снижение вероятности заболевания кожи лица.

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Теги:
ученые, вред, польза, кофе
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