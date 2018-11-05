Названо идеальное время для того, чтобы бросить курить

Медики рекомендуют бросать курить не позже, чем в 40-45 лет, так как сердечно-сосудистая система приходит в порядок лишь через 15 лет после отказа от табака.

КИШИНЕВ, 5 ноя - Sputnik. Мередит Данкан из Университета Вандербильта в Нэшвилле и ее коллеги провели первое долгосрочное исследование того, как отказ от сигарет и прочих источников никотина влияет на здоровье бывших курильщиков и их шансы на скоропостижную кончину, сообщает РИА Новости.

В исследовании участвовали почти девять тысяч человек, чей возраст на момент начала наблюдений составлял всего 27 лет. Добровольцы не страдали от хронических болезней сердца и сосудов, туберкулеза и прочих проблем с легкими и в целом находились в хорошей физической и психологической форме.

© Sputnik / Евгения Новоженина Что из вредных привычек снижает эффективность работы мозга

Как показали последующие 16 лет наблюдений, молодость и крепкое здоровье не были гарантией защиты от последствий курения. К примеру, подавляющее большинство инфарктов и инсультов — около 70 процентов — произошло среди бывших и текущих курильщиков, употреблявших примерно пачку сигарет в день на протяжении 20 лет.

Чем больше курили участники наблюдений, тем чаще у них развивались проблемы с работой легких и сердечно-сосудистой системы. Отказ от табака изначально очень сильно влиял на их здоровье, однако со временем скорость возвращения всех показателей в норму заметно падала.

Неожиданные подробности: эти медикаменты быстро "убивают" наши легкие>>>

Даже через 16 лет, как отмечают медики, исчезали далеко не все негативные последствия. Это говорит о том, что курильщикам, если они решились на такой шаг, стоит как можно быстрее отказаться от сигарет.

"Уже через пять лет после того, как вы бросите курить, ваше здоровье заметно улучшится. Риск заполучить инфаркт, инсульт и другие проблемы с сердцем упадут примерно на 38%", — заявила Данкан.

Курение и связанные с ним болезни — одна из главных причин преждевременной смерти сегодня. Согласно статистике, каждый год в мире табак и пассивное курение приводят к смерти примерно шести миллионов человек.

Найдена новая методика диагностики и лечения рака: ученые удивили>>>

В последние годы медики находят все больше свидетельств того, что негативное влияние табака и никотина не ограничивается одними лишь легкими. В частности, год назад биологи выяснили, что табачный дым ускоряет старение всех органов тела, бесповоротно меняет структуру стенок сосудов, делая их более ломкими, а также способствует развитию глухоты.