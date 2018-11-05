Опасное молоко: почему при простуде нельзя его пить

КИШИНЕВ, 5 ноя - Sputnik. Употребление молочных продуктов может ухудшить симптомы болезни при простуде, выяснила группа британских медиков. Об этом сообщило РИА Новости.

Специалистов интересовала связь между интенсивностью выделения слизи и развитием простуды. Известно, что содержащиеся в слизи антибактериальные ферменты убивают микробы и предохраняют человека от простуды. Если же он все-таки заболел, организм начинает вырабатывать слишком много слизи, из-за чего у заболевшего начинается кашель, появляется хрипота в голосе.

Так, бытует точка зрения, что простуду следует лечить молоком, но научного подтверждения или опровержения этой гипотезы нет. Медики решили провести свой эксперимент, отметил один из авторов исследования, отоларинголог госпиталя имени Джозефа Листера Адам Фрош.

© Sputnik / Вадим Русу Как отличить грипп от обычной простуды

Для опыта они пригласили 26 мужчин и 82 женщины — пациентов больницы, которые жаловались на повышенную секрецию слизи. Всех участников посадили на безмолочную диету на шесть дней.

С третьего дня эксперимента половине пациентов начали давать по 350 миллилитров коровьего молока ежедневно, другой половине — такую же порцию соевого. При этом вкус обоих продуктов изменили, чтобы участники не знали, что именно пьют.

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Все пациенты заполняли анкету, в которой нужно было оценить степень выделения слизи по шкале от одного до ста баллов. В начале эксперимента показатель участников слегка колебался в районе 65 баллов, после двух дней диеты у всех выделений стало меньше (около 55 баллов для представителей обеих групп), а после введения молока в рацион участников их цифры вернулись на прежний уровень — до 63 баллов. При этом употреблявшие соевое молоко пациенты почувствовали себя лучше.

"Это достаточно внушительный результат на относительно небольшом отрезке времени. Разумно заключить, что всякий больной, чувствующий, что молоко провоцирует выделение слизи, должен сократить ежедневную порцию молока либо вовсе отказаться от молочных продуктов", — считает Фрош.