22:26 05 Ноября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.61
  • USD17.13
  • RUB0.26
  • RON4.21
  • UAH0.61
Поиск
Молоко.

Опасное молоко: почему при простуде нельзя его пить

© Sputnik / Александр Кряжев
Наука и технологии
Получить короткую ссылку
74 0 0

Медики заявили об опасности употребления молока при острых респираторных заболеваниях.

КИШИНЕВ, 5 ноя - Sputnik. Употребление молочных продуктов может ухудшить симптомы болезни при простуде, выяснила группа британских медиков. Об этом сообщило РИА Новости

Специалистов интересовала связь между интенсивностью выделения слизи и развитием простуды. Известно, что содержащиеся в слизи антибактериальные ферменты убивают микробы и предохраняют человека от простуды. Если же он все-таки заболел, организм начинает вырабатывать слишком много слизи, из-за чего у заболевшего начинается кашель, появляется хрипота в голосе.

Так, бытует точка зрения, что простуду следует лечить молоком, но научного подтверждения или опровержения этой гипотезы нет. Медики решили провести свой эксперимент, отметил один из авторов исследования, отоларинголог госпиталя имени Джозефа Листера Адам Фрош.

Грип ОРЗ
© Sputnik / Вадим Русу
Как отличить грипп от обычной простуды

Для опыта они пригласили 26 мужчин и 82 женщины — пациентов больницы, которые жаловались на повышенную секрецию слизи. Всех участников посадили на безмолочную диету на шесть дней.

С третьего дня эксперимента половине пациентов начали давать по 350 миллилитров коровьего молока ежедневно, другой половине — такую же порцию соевого. При этом вкус обоих продуктов изменили, чтобы участники не знали, что именно пьют.

Врач: как осенью не заболеть простудой и гриппом>>>

Все пациенты заполняли анкету, в которой нужно было оценить степень выделения слизи по шкале от одного до ста баллов. В начале эксперимента показатель участников слегка колебался в районе 65 баллов, после двух дней диеты у всех выделений стало меньше (около 55 баллов для представителей обеих групп), а после введения молока в рацион участников их цифры вернулись на прежний уровень — до 63 баллов. При этом употреблявшие соевое молоко пациенты почувствовали себя лучше.

"Это достаточно внушительный результат на относительно небольшом отрезке времени. Разумно заключить, что всякий больной, чувствующий, что молоко провоцирует выделение слизи, должен сократить ежедневную порцию молока либо вовсе отказаться от молочных продуктов", — считает Фрош.

По теме

По-братски поделили миску с молоком полосатые разбойники - видео
Признание чиновника: что не так с молоком в Молдове
Полезно знать: какое молоко пьют в Молдове и как его отличать
Теги:
ОРЗ, здоровье, опасность, молоко
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко, архивное фото
    Обуть президента

    Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, обувь какого бренда предпочитает носить.

  • Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй, архивное фото
    На дворе трава

    Глава МВД после встречи с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II объявил, что правительство отзовет законопроект о культивации конопли.

  • Осень в Абхазии
    Поднять село

    Как совместная стратегия ЕС и ООН по развитию сельских территорий будет поддерживать регионы Абхазии - в материале Sputnik.

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Топ-10 самых страшных фильмов всех времен по мнению издания IndieWire
Баянист кочегар рвет душу
Веселый барабанщик и баянист покорили сеть, спев кавер на песню Виктора Цоя
Эволюция iPhone
Эволюция iPhone 2018

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться