Компания Apple отменила производство iPhone XR из-за низкого спроса

КИШИНЕВ, 5 ноя - Sputnik. Американская корпорация Apple, отменив дополнительное производство смартфонов iPhone XR из-за слабого спроса, увеличила заказы на более дешевые модели - iPhone 8 и iPhone 8 Plus, пишут японские СМИ.

"Foxconn (компания-сборщик смартфонов Apple - ред.) изначально приготовила около 60 сборочных линий для смартфонов Apple модели XR, но за последнее время использовала только около 45 из них, поскольку их основной покупатель сообщил, что ему пока не нужно производить так много", - сообщил знакомый с ситуацией источник.

Таким образом, Foxconn будет производить примерно на 100 тысяч смартфонов данной модели в день меньше, поскольку спрос оказался на 20-25% ниже от первоначального оптимистичного прогноза, отметил источник. Схожая ситуация у другого сборщика смартфонов компании - Pegatron.

При этом корпорация теперь запрашивает увеличение производства смартфонов моделей iPhone 8 и iPhone 8 Plus, которые сейчас стоят на 20% дешевле, чем XR. По данным источника, поставщики восьмой модели смартфонов получили заказы в целом на 5 миллионов единиц больше.

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"Ранее Apple планировала производство 20 миллионов единиц более старых моделей iPhone в этом квартале, но компания увеличила эту цифру до 25 миллионов единиц", - приводит РИА Новости слова источника.

Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.