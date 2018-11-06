Смертельные децибелы: как шум влияет на здоровье сосудов и сердца

Группа исследователей из Массачусетской больницы общего профиля в Бостоне, США, установили, что хроническое воздействие шума увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов и инфарктов.

КИШИНЕВ, 6 ноя - Sputnik. В исследовании, проведенном группой ученых в Бостоне, приняли участие 499 пациентов со средним возрастом в 56 лет, которым одновременно выполняли позитронно-эмиссионную и компьютерную томографию их головного мозга и сосудов, сообщает РИА Новости.

По результатам сканирования была определена активность миндалевидного тела — области мозга, играющей роль в регуляции стресса и эмоциональных реакциях.

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Через пять лет в ходе второго этапа исследования ученые установили, что у 40 добровольцев за указанный период произошел инсульт или инфаркт. Чтобы выявить взаимосвязь между сердечно-сосудистой патологией и воздействием шума, уровень последнего измерили в домах каждого участника исследования, а также оценили уровень шума согласно авиационной и дорожной карте, созданной Департаментом транспорта штата Массачусетс.

Оказалось, что у людей, проживающих в условиях сильного шумового загрязнения, например, вблизи шоссе или аэропортов, миндалевидное тело было более активно, а уровень воспаления артерий выше. Риск инфаркта и инсульта при этом вырастал в три раза.

Теперь ученые планируют провести дополнительные исследования, чтобы установить, может ли снижение уровня шума уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний у населения в целом, и считают, что полученные результаты должны учитываться врачами как независимый фактор при оценке их риска.