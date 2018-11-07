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Перинатальный центр

Кесарево сечение может навредить мозгу младенца, заявляют врачи

© Sputnik / Игорь Зарембо
Наука и технологии
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Последние исследования показывают, что кесарево сечение в определенных условиях может нанести непоправимый вред ребенку.

КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. Кесарево сечение может негативно влиять на формирование и развитие мозга новорожденных. Такой тревожный вывод сделали американские биологи, которые опубликовали результаты своих экспериментов в авторитетном медицинском журнале PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA).

"Многие врачи сегодня связывают кесарево сечение с нарушениями в режиме сна и в эмоциональном развитии ребенка, а также с формированием дефицита внимания. Наши наблюдения раскрыли возможную причину того, почему это происходит", — пишут авторы работы.

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Ученые провели серию экспериментов на беременных мышах и их потомстве, часть из которого появилась на свет нормальным путем, а остальные – пережили аналог кесарева сечения.

Что выяснили биологи

Исследователей интересовала скорость отмирания "лишних" нервных клеток после выхода плода на свет и то, как менялась работа "центра анти-инфекций" в мозге новорожденного в ответ на первый контакт с микробами и вирусами.

Как подчеркивают ученые, отмирание "лишних" нейронов в первые часы после рождения ребенка – нормальное явление. Так организм обучается борьбе с инфекциями и формирует первичные цепочки нервных клеток, избавляясь от уже ненужных "отходов".

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Однако при хирургическом вмешательстве во время кесарева сечения этот процесс проходит в аномальном режиме. Как показали наблюдения за мышатами, нейроны продолжали гибнуть в некоторых регионах мозгах новорожденных грызунов еще три дня, а их иммунитет не мог стабилизироваться на протяжении долгого времени.

Эти аномалии повлияли на поведение и развитие мышат. Характер их писка-"плача" изменился, они набирали вес быстрее мышат, рожденных естественным образом.

Как отмечают авторы исследования, в США до 30 процентов детей появляются на свет при помощи кесарева сечения, причем во многих случаях хирургическая операция была проведена не по медицинским показаниям, а по просьбе самих родителей.

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Теги:
беременность, новорожденные, здоровье, кесарево сечение
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