Названа самая полезная в мире рыба

Красноярские ученые заявили, что речь идет о боганидском гольце.

КИШИНЕВ, 9 ноя - Sputnik. Исследователи Сибирского федерального университета (СФУ) и Института биофизики Сибирского отделения РАН обнаружили рекордное содержание полиненасыщенных жирных кислот омега-3 в боганидском гольце, обитающем в арктической зоне Сибири, сообщило РИА Новости.

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Рыба и морепродукты — основные источники полиненасыщенных жирных кислот семейства омега-3: эйкозапентаеновой и докозагексаеновой. Их употребление снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, улучшает деятельность мозга. Всемирная организация здравоохранения рекомендует ежедневно употреблять не менее грамма этих веществ.

По словам заведующего кафедрой водных и наземных экосистем СФУ Михаила Гладышева, в боганидском гольце уровень омега-3 кислот достигает 33 миллиграммов на грамм.

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"Употребление всего лишь 30 граммов в день этой рыбы, живущей на севере Красноярского края, покроет рекомендуемую медиками суточную норму полезных жирных кислот", — отметил он.

Гладышев добавил, что ученые не выявили существенных факторов, по которым морская рыба полезнее пресноводной. Так, в мышечной ткани сардины суммарное количество эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислот достигает 26 миллиграммов на грамм биомассы.