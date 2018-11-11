Найден способ худеть без диет и упражнений

Ученые в очередной раз доказали, что все гениальное - просто, важно лишь придерживаться режима.

КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. Четкий режим дня позволяет сжигать больше калорий без диет и упражнений. К такому выводу пришли ученые из Медицинской школы Гарварда, сообщило РИА Новости.

Исследователи провели эксперимент, в ходе которого группа добровольцев более месяца жила в лаборатории, не получая никакой физической нагрузки. При этом в помещении не было окон и часов, так что участники не имели информации о времени суток. При этом диетологи каждый день переносили для группы момент отхода ко сну на четыре часа.

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Выяснилось, что трата энергии человеческим телом в состоянии покоя зависит от циркадных ритмов. В частности, если биологический и "фактический" вечер совпадают, организм человека каждый час сжигает больше жира вне зависимости от количества потребляемой пищи и без каких-либо усилий. При этом находящийся в состоянии покоя организм сжигает вечером (с 17:00 до 20:00) на десять процентов больше калорий, чем утром.

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Ученые подчеркивают, что проведенное исследование свидетельствует о важности режима дня для метаболизма как в активном, так и в пассивном состоянии, и рекомендуют вставать и ложиться в одно и то же время, стараясь не отклоняться от биологических ритмов.