23:28 12 Ноября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.32
  • USD17.02
  • RUB0.25
  • RON4.15
  • UAH0.61
Поиск
Девушка достает еду из холодильника, фото из архива.

Поздние приемы пищи: ученые назвали опасность объедания на ночь

© Fotolia / Stokkete
Наука и технологии
Получить короткую ссылку
77 0 0

Поздние приемы пищи могут вызвать сердечно-сосудистые заболевания и диабет из-за нарушения биологических ритмов в организме человека.

КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Группа ученых из Американской кардиологической ассоциации пришла к выводу, что есть на ночь крайне вредно. Такая привычка может вскоре привести к нарушениям работы сердечно-сосудистой системы и к сбою биологических ритмов организма. Об этом сообщило РИА Новости

Специалисты решили изучить взаимосвязь между развитием таких болезней, как диабет, ожирение и гипертония, и временем приема пищи.

Эксперимент основывался на результатах медицинских обследований более чем 12,7 тысячи латиноамериканцев в возрасте от 18 до 76 лет, в ходе которого медики сопоставляли состояние их здоровья и время приема ими пищи в течение двух дней.

Люди взвешиваются на весах
© Sputnik / Григорий Сысоев
Ученые назвали способы, помогающие сжигать жир во сне и на работе

Исследователи обнаружили, что испытуемые, которые треть и более еды употребляли после 18.00, имели более высокий уровень сахара и инсулина в крови, а также повышенное давление по сравнению с теми, кто употреблял большую часть пищи до шести часов вечера.

При этом любители поздних приемов пищи оказались на 19% более склонны к развитию преддиабета и на 23% более подвержены развитию гипертонии.

Стали известны факторы, продлевающие жизнь>>>

По мнению ведущего автора исследования, постдокторанта Нур Макарем, данное явление можно объяснить нарушением биологических ритмов человека из-за неправильного образа жизни, что в свою очередь приводит к проблемам с обменом веществ и увеличивает риск хронических заболеваний.

Ранее опрошенные РИА Новости эксперты заявили, что употребление пищи поздно вечером, в особенности перед сном, может привести к обострению хронических заболеваний, ожирению, а также спровоцировать рак.

По теме

Без диет и тренировок: ученые рассказали, как похудеть на работе
Названа лучшая диета для борьбы с осенней депрессией
Найден способ худеть без диет и упражнений
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Картотека
    "Чувствую ненависть к партии"

    Латвийский журналист поведал, что рассказывал КГБ, как доставал запрещенные иностранные клипы и где познакомился с другими осведомителями.

  • Мужчина сидит в телефоне
    У меня зазвонил телефон…

    Литовских абонентов атаковали мошенники из Мозамбика: неизвестные вынуждают владельцев сотовых перезванивать по дополнительному тарифу.

  • Председатель правления НКО Русская школа Эстонии Мстислав Русаков
    Учить по-русски

    Эстонский политик рассказал, как власти ЕС могут помочь образованию на русском языке и расширить права русскоязычного населения в Эстонии.

  • Линии электропередач. Архивное фото
    Тушите свет

    Пресс-секретарь премьер-министра Кыргызстана прокомментировал сообщения о возможном повышении тарифов на электроэнергию.

  • Политолог, ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко
    "Тюремный джихад"

    Бунт заключенных в колонии Худжанда - это результат продуманной стратегии идеологов "Исламского государства", считает эксперт.

  • Флаги стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности: Таджикистана, России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении и флаг ОДКБ (справа налево)
    Все непросто

    Вопрос о возвращении Узбекистана в ОДКБ пока не стоит на повестке дня, заявил посол республики в России.

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Свадьба в селе
Осень в Молдове - редкие кадры прошлой эпохи
Когда уже не лезет, но у тебя “all inclusive”
Когда уже не лезет, но у тебя “all inclusive” - смешное видео
Самые высокие, низкие, полные и стройные нации
Рейтинг наций, исходя из физических данных

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться