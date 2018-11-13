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Twitter, архивное фото

В Twitter скоро появится функция, которую ждут миллионы пользователей

© Sputnik / Александр Кряжев
Наука и технологии
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Руководитель Twitter Джек Дорси заявил, что в популярной соцсети скоро появился функция редактирования опубликованных твиттов.

КИШИНЕВ, 13 ноя - Sputnik. Наконец, в Twitter появится функция, которую ждут миллионы пользователей. Руководитель соцсети Джек Дорси заявил, что скоро начнет работать функция редактирования опубликованных твиттов.

"Многие наши пользователи хотят кнопку редактирования твиттов, чтобы исправить опечатку, которую они сделали", - отметил Дорси.

Однако по словам руководителя Twitter, редактура будет доступна ограниченное время. В первую очередь для того, чтобы известные личности и лидеры общественного мнения не могли отказаться или значительно откорректировать свои заявления.

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В 2017 году Twitter увеличил размер твитта до 280 символов.

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