Названа новая неожиданная польза кофе

Исследователи из Института научной информации о кофе выявили 25-процентное снижение риска сахарного диабета второго типа из-за употребления этого напитка.

КИШИНЕВ, 14 ноя - Sputnik. Специалисты изучили данные 30 исследований, в которых анализировалась взаимосвязь между употреблением кофе и развитием диабета второго типа на основе показателей здоровья около 1,18 миллиона человек, пишет РИА Новости.

Исследователи выяснили, что употребление трех-четырех чашек кофе в день уменьшает риск развития диабета второго типа на 25% и у мужчин, и у женщин. При этом специалисты отметили, что благоприятный эффект оказывает кофе как с кофеином, так и без него.

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Профессор Кьельд Хермансен, изучивший потенциальную обратную связь между потреблением кофе и развитием диабета второго типа, сделал предположение, что в данном процессе может быть задействован ряд факторов, включая антиоксидантный, противовоспалительный и термогенный эффекты.

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Сахарный диабет второго типа (инсулиннезависимый диабет) — это метаболическое заболевание, характеризующееся хронической гипергликемией (увеличение содержания глюкозы в крови), развивающейся в результате нарушения взаимодействия инсулина с клетками тканей организма.