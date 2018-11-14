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Силуэты мужчины и женщины. Архивное фото.

Ученые выяснили: в чем различия в мышлении мужчин и женщин

CC0 / Pixabay / Engin_Akyurt
Наука и технологии
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Почему представительницы слабого пола наиболее склонны к сочувствию, а у мужчин преобладает систематизация в мыслительных процессах?

КИШИНЕВ, 14 ноя - Sputnik. Нейрофизиологи провели первую масштабную проверку того, как различается манера мышления сильного и слабого пола, и доказали, что мужчины склонны к систематизации, а женщины – к сочувствию. Об этом сообщило РИА Новости

"Мы показали, что и теории о природе аутизма, и идеи о различиях между полами правильно описывают реальность. Вдобавок, теперь мы можем говорить о позитивных сторонах аутизма. Их склонность к систематизации позволяет им хорошо распознавать различные закономерности, видеть даже самые неочевидные детали и понимать, как работают самые сложные вещи. Это можно и нужно использовать ради блага общества", — заявил Саймон Барон-Коэн из Кембриджского университета (Великобритания).

Больница
© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Аутизм считается одним из самых распространенных нарушений в работе нервной системы. Социальные исследования показывают, что женщины реже страдают от аутизма. По текущим оценкам, на каждую женщину-аутиста приходится три-четыре мужчины. Ученые предполагают, что причиной этого являются различия в работе генов у слабого и сильного полов, однако эти теории пока не были подтверждены на практике.

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Барон-Коэн и его коллеги уже несколько лет изучают то, что отличает мужчин от женщин, и как различия могут быть связаны с природой аутизма. Три года назад они нашли первые подтверждения того, что аутизм и "мужской" характер мышления могут быть неразрывно связаны друг с другом, проследив за тем, как четыре сотни мужчин и женщин, страдавших от аутизма, проходили тест на "чтение мыслей".

Данный прием, как объясняют ученые, психологи используют для оценки способности человека к эмпатии, умению сопереживать и угадывать эмоции других людей. В рамках теста экспериментаторы показывают его участникам набор фотографий глаз других людей и просят их назвать четыре эмоции, которые мог испытывать их обладатель.

В среднем, как показывают десятилетия психологических экспериментов, женщины лучше справляются с этой задачей, чем мужчины, и чаще угадывают правильные эмоции. В противоположность этому, люди, страдающие от аутизма, гораздо хуже справляются с этой задачей, чем их "конкуренты" того же пола и возраста. Барон-Коэн и его коллеги показали, что это было в равной мере характерно и для женщин, и для мужчин-аутистов.

Работа мозга
© Fotolia / Andrea Danti
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Часть ученых не согласилась с подобными выводами, что заставило Барона-Коэна и его коллег провести еще один эксперимент, на этот раз включавший в себя почти 700 тысяч человек, в том числе 37 тысяч аутистов. 

В этом им помог телеканал Channel 4, показывавший многосерийный документальный фильм об аутистах. Просматривая его серии, зрители могли пройти тест на "чтение мыслей" и несколько других простых проверок на уровень "эмоционального интеллекта", и рассказать о полученных результатах ученым.

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Итоги тестирования подтвердили результаты первых опытов Барона-Коэна и его команды. К примеру, мужчины опережали женщин по умению систематизировать информацию примерно на 1,5 пункта, но при этом уступали им в эмоциональном интеллекте на два балла.

Аналогичным образом, средний уровень аутизма среди них был выше на 0,5 балла, чем у представительниц слабого пола, а различия между аутистами и того, и другого пола, были заметно менее выраженными.

Что интересно, и склонность к аутизму, и более "мужской" характер мышления был наиболее выражен среди людей, занятых естественными науками, IT, инженерным делом и другими специальностями, где требуется способность к систематизации знаний. Среди представителей гуманитарных наук, вне зависимости от их биологического пола, доминировал "женский" интеллект.

Это, как подчеркивают ученые, может объяснять то, почему женщины в среднем реже выбирают подобную карьеру, чем мужчины, но ни в коем случае не может быть поводом или причиной для дискриминации или отказа в найме на работу.

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