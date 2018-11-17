Земля едва не погибла: подо льдом в Гренландии обнаружили гигантский кратер

КИШИНЕВ, 17 ноя — Sputnik. Землю не раз могли уничтожить астероиды, и человеческая цивилизация существует лишь благодаря счастливой случайности. Лишний раз в этом убеждает потрясающая находка, которую сделали ученые, изучая ледники Гренландии. Подо льдом исследователи обнаружили гигантский метеоритный кратер.

Кратер, в котором мог бы уместиться крупный европейский город, такой как Берлин или Париж, образовался после столкновения Земли с небесным телом, которое произошло от 3 миллионов до 12 тысяч лет назад. Разброс достаточно большой, но это потому, что изучение останков метеорита, врезавшегося в Землю, только началось.

Ученые считают, что падение этого метеорита оказало влияние на климат всей Земли, прежде всего на климат в Северном полушарии планеты.

Диаметр кратера составляет 31 километр, его глубина — около 300 метров. Таким образом, "гренландский кратер" вошел в число 25 самых крупных кратеров на Земле. Возможно, падение этого метеорита наблюдали и первые люди или их предки.

По подсчетам ученых, диаметр метеорита был более полутора километров, он летел со скоростью 20 км/с, когда вошел в атмосферу планеты.