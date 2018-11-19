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Архипелаг Земля Франца-Иосифа, архивное фото.

Ученые доказали существование "северной Атлантиды" миллионы лет назад

© Sputnik / Илья Тимин
Наука и технологии
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Там, где катит волны Северный Ледовитый океан, в древности существовал обширный континент.

КИШИНЕВ, 19 ноя — Sputnik. Около 250 миллионов лет назад на месте нынешнего Северного Ледовитого океана существовал ныне распавшийся и частично затонувший континент — Арктида.

Существование Арктиды доказали ученые российского Института нефтегазовой геологии и геофизики Сибирского отделения (СО) РАН.

Изучая движение материков сотни миллионов лет назад, геологи взяли образцы горных пород арктических архипелагов, в числе которых Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Северная Земля и Новосибирские острова.

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CC BY 2.0 / Jorge Láscar / Pyramid of Cheops behind Chephren
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Выяснилось, что на месте хорошо знакомой исследователям современной Арктики не просто был древний материк — он погибал и возникал вновь как минимум дважды. В первый раз литосферные блоки объединились в континент миллиарды лет назад, когда Арктида входила в состав суперконтинента Родиния.

Около 750 миллионов лет назад материк распался, и ученые могут только представить, какие катаклизмы и мощные землетрясения сопровождали этот распад, в буквальном смысле слова сокрущающий горы.

Во второй раз литосферные блоки сошлись, образовав "новую" Арктиду около 250 миллионов лет назад, теперь уже в составе более "молодого" древнего континента, Пангеи.

Затем Арктида снова распалась, и теперь на месте, где когда-то возвышался целый материк, катятся воды Северного Ледовитого океана.

Реальна ли Гиперборея - арктическая Атлантида?

Открытия российских ученых тут же подняли новую волну публикаций в околонаучных изданиях, которые изучают тему поиска мифического континента Гипербореи. О существовании на севере античного мира континента Гиперборея, населенного многочисленными народами, писал древнеримский ученый Плиний Старший.

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Однако геофизики считают, что ни о какой связи Гипербореи с Арктидой не может идти и речи. По их мнению, о чем бы ни писал Плиний Старший, он не мог иметь никакого понятия о том, что происходило сотни миллионов лет назад, когда погибла Арктида.

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Теги:
Арктика, Геология, география
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