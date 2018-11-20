Стало известно, как определить человека, который постоянно врет

Ученые из Университета Гранады выяснили, что температура носа выдает человека, который говорит неправду.

КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik. В ходе эксперимента, проведенного испанскими исследователями, группе испытуемых предложили обмануть своих близких по телефону, пишет РИА Новости. За добровольцами следили с помощью тепловизоров — устройств, позволяющих определить распределение температуры на исследуемой поверхности.

На инфракрасных изображениях стало заметно, что если человек пытался кого-то обмануть, температура его носа уменьшалась на 1,2 градуса, а лоб нагревался примерно на полтора градуса.

По словам испанского ученого Эмилио Гомеза Милано, падение температуры провоцирует волнение, которое испытывает человек, вынужденный говорить неправду. Кроме того, при обмане усиливается умственная работа, что ведет к повышению температуры лба.

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Милано отметил, что результаты подтвердились в 80 процентах экспериментов, что делает этот метод на десять процентов точнее детектора лжи.