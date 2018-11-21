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Потоки лавы во время извержения вулкана Этна в Италии.

Супервулкан в Европе на грани взрыва, и он опаснее Йеллоустоуна

© AP Photo / Salvatore Allegra
Наука и технологии
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Геологи встревожены, в крупном вулканическом районе в Италии назревает мегаизвержение.

КИШИНЕВ, 21 ноя — Sputnik. Под крупным вулканическим районом на северо-западе Италии скопилось критическое количество магмы, и это может привести к катастрофическому извержению с непредсказуемыми последствиями.

Об этом сообщает группа вулканологов в исследовании, которое опубликовано в авторитетном научном журнале Science Advances.

Вулканический район вблизи от Неаполя вулканлоги называют "Флегрейские поля". Специалисты считают, что он даже опаснее, чем Йеллоустоунский супервулкан. Здесь находятся 24 кратера, большинство из которых скрыто под водами Неаполитанского залива.

​В последний раз это поле взрывалось около 40 тысяч лет назад, и это мегаизвержение супервулкана считается одной из вероятных причин вымирания неандертальцев. В последний раз один из кратеров супервулкана просыпался в 1538 году.

Проснувшийся вулкан
© REUTERS / Antonio Parrinello
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Ученые изучили образцы пород и минералов в районе супервулкана и пришли к выводу, что он переходит от слабых подземных толчков к мегаизвержению.

В верхней части коры в этом регионе накоплено уже критическое количество магмы и взрыв может произойти в любой момент, однако неизвестно, когда именно — может быть, в следующем году, а может быть, и через несколько сотен лет.

Извержение супервулкана неизбежно вызовет катастрофу, которая немедленно затронет до полутора миллионов человек, проживающих в районе вулканической кальдеры, а также, в перспективе, весь европейский континент и климат на планете в целом.

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Теги:
катастрофа, извержение, супервулкан
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