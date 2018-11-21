Загадка таинственных каналов на спутнике Марса раскрыта

КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. Каналы на поверхности Фобоса, одного из двух спутников планеты Марс, десятилетиями не давали покоя ученым.

О том, как возникли эти борозды на Фобосе, ученые спорили почти 40 лет. В этом году астрономы все же решили, что одна из версий происхождения каналов является самой вероятной — по крайней мере, до тех пор, пока она не будет опровергнута.

© Photo : NASA / JPL-Caltech/MSSS На Марсе обнаружены загадочные руины древней крепости

По мнению астрономов, борозды на поверхности Фобоса оставлены метеоритами, которые вскользь коснулись поверхности планеты и некоторое время катились по ней, оставив за собой след.

Вокруг Марса вращается два небольших спутника неправильной формы – Фобос и Деймос. Их диаметр составляет всего 22 и 12 километров. Многие ученые предполагают, что оба этих спутника представляют собой не карликовые планеты, а астероиды, захваченные притяжением Марса в далеком прошлом.

¿Cómo se formaron las marcas sobre la superficie del satélite marciano Fobos? https://t.co/iFvmNEcIG4 The model of Wilson and Head (1989, 2005, 2015) interprets the grooves of Phobos as the product of sliding, rolling, and bouncing ejecta boulders from the Stickney Crater impact. pic.twitter.com/yqRQ2pGYGE — ✍Leonardo D'Anchiano (@HdAnchiano) 21 ноября 2018 г.

​До сих пор ученые не в состоянии объяснить, как Деймос и Фобос могли оказаться на своих нынешних орбитах. Это дает простор для воображения тем, кто считает, что оба спутника являются искусственными объектами, изготовленными погибшей марсианской цивилизацией.