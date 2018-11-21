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Антарктида

Под Антарктидой нашли мощный источник радиации, который растапливает льды

© Sputnik / В. Чистяков
Наука и технологии
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Британские ученые обнаружили еще одну причину таяния антарктических ледников.

КИШИНЕВ, 21 ноя — Sputnik.  Океанологи и специалисты по изучению льда обнаружили, что таяние антарктических льдов провоцирует мощный источник тепла, который находится под ледовым панцирем. Что еще более удивительно, этот источник тепла является радиоактивным.

Ученые из британского университета Восточной Англии выяснили, что подо льдами Антарктиды на глубине нескольких километров располагается мощный источник радиации, который разогревает геологические породы и растапливает лед над собой.

Из-за действия этого источника тепла подо льдом уже образовались целые теплые озера.

По заключению ученых, радиоактивный источник недостаточно сильный, чтобы растопить лед на целом материке, однако он продолжает действовать уже многие тысячи, а возможно, и миллионы лет.

Длительное воздействие тепла может сделать ледники уязвимыми для действия эрозии, ветра и воды.

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Теги:
Антарктида, глобальное потепление
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