Квант милосердия - Франция хочет сбросить себя IT-оковы США

Франция пытается как можно меньше технологически зависеть от США, планируя перейти с использования поисковой системы Google на собственное ноу-хау - Qwant.

КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. Усилия Парижа по защите своего цифрового суверенитета корреспондент Sputnik обсудил с экспертами в области кибербезопасности.

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По словам профессора кафедры кибербезопасности факультета вычислительной техники, инженерной и антропогенной среды Ольстерского университета Кевина Каррана (Kevin Curran), отказ Франции от Google не является неожиданностью.

Огромные объемы конфиденциальной информации

"В службах Google хранится огромное количество сведений о физических лицах, то есть любому иностранному противнику Франции достаточно воспользоваться Google, чтобы получить информацию о солдатах или сотрудниках разведслужб", – сообщил Карран.

Он также подчеркнул, что не следует забывать, что "в Google хранятся данные о геолокации, история поиска, а также список используемых приложений".

"Ни одна другая компания не хранит столько конфиденциальной информации", – подчеркнул профессор. - "Даже если бы руководству Google удалось доказать невозможность использования таких лазеек, то факт содержания в Google информации о военных или сотрудниках спецслужб явно ослабляет любую инициативу в области обороны какой бы то ни было страны. Я думаю, что другие страны также последуют примеру Франции".

Первого октября 2018 года представители Национального собрания и Министерства обороны Франции объявили, что их цифровые службы перестанут использовать Google и перейдут на поисковую систему Qwant. Этот сервис, созданный в 2013 году, не отслеживает пользователей и данные о результатах поиска.

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По словам члена созданной в 2018 году парламентской комиссии по кибербезопасности Флориана Башелье (Florian Bachelier), "в данном случае речь идет о безопасности и цифровом суверенитете страны, это не просто проблема компьютерных экспертов".

За все нужно платить

Однако консультант в области цифровой стратегии Ларс Хильсе (Lars Hilse) не разделяет французскую озабоченность. По его мнению, за сложные поисковые инструменты всегда нужно платить.

"Я не поклонник Google", – сказал Хильсе. - "Некоторые их действия определенно заслуживают критики и требуют внимания. Тем не менее, меня очень беспокоят разговоры о получении сложного и высокоэффективного сервиса абсолютно бесплатно и жалобы на то, что взамен на его предоставление берутся данные, а не деньги".

Хильсе пояснил, что, несмотря на то, что в Google и других поисковых системах содержится "довольно большой объем информации о пользователях", не стоит забывать о том, что "пользование этими сервисами является абсолютно бесплатным".

"Для предоставления подобных услуг требуется значительный объем инфраструктуры, и рабочей силы. За все это нужно платить. В данном случае - размещением адресной рекламы, которая появляется в результатах поиска в Google. Если бы Google не использовал конфиденциальные данные для размещения адресной рекламы, пользователи не переходили бы по предоставленным ссылкам, что привело бы к снижению числа рекламодателей и поставило бы под угрозу всю бизнес-модель", - считает Хильсе.

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В своем комментарии относительно раскрытия информации о шпионаже Агентства национальной безопасности бывшим сотрудником ЦРУ Эдвардом Сноуденом, что повлияло на решение Парижа о защите своего цифрового суверенитета, эксперт признал, что "в настоящее время наблюдается тенденция желания большей конфиденциальности в Интернете"

По словам Хильсе, "шумиха относительно конфиденциальности – это общеевропейская черта".

"Как слово наше отзовется"

Эксперт отметил, что нужно еще посмотреть, окажется ли Qwant эффективной поисковой системой.

"Говоря о безопасности, в отличие от многих других компаний, в Google не произошло ни одной крупной утечки информации", - сказал Хильсе.

Он признал тот факт, что в течение длительного времени лидерами мирового рынка являлись американские и китайские технологические корпорации, и выразил сомнения в том, что европейские компании смогут с ними конкурировать.

"Должен появиться новый дух времени, чтобы европейские компании могли конкурировать с США и Китаем", – отметил эксперт, добавив - "чтобы конкурировать с существующими технологическими гигантами, у европейских компаний должна появиться предпринимательская жилка".

Хильсе также предупредил о том, что, если европейские государства начнут демонизировать Соединенные Штаты и Китай с целью защиты информации, то получат зеркальный ответ на свои усилия.

Эксперт обратил внимание на тот факт, что "с появлением Интернета мы получили возможность свободного общения практически без ограничений, а с появлением криптовалюты возникла концепция единой мировой валюты". Большим преимуществом такой валюты является то, что она остается вне досягаемости правительств стран мира.

По словам эксперта, "с Францией все по-другому - пока мы стремимся к мировому единству, всегда найдутся те, кто будет считать, что знают лучше, а также, что мы должны защищать свои национальные интересы".

Дело за критикой

Заместитель директора и консультант компании LGMS Фо Чи Кан (Fow Chee Kang) выразил сомнения в том, что предлагаемая поисковая система действительно поможет решить дилемму Франции.

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"С точки зрения кибербезопасности, это всего лишь система, отличная от Google, которой будет предоставлен доступ к вашим данным", – сказал Чи Кан.

Использование этой системы может помочь в защите цифрового суверенитета, считает эксперт, однако, если система не прошла надлежащего тестирования безопасности, то в конечном итоге пользовательская информация может оказаться в открытом доступе.

"Мы уже сталкивались с подобной ситуацией в случае некоторых крупных технологических корпораций, - сказал специалист.

Более того, как отметил эксперт, будет очень нелегко начинать с нуля и снова изобретать велосипед.

Тем не менее, Чи Кан не исключает возможности, что "если Франция добьется успеха в защите своего цифрового суверенитета, то вскоре другие развитые европейские страны последуют этому примеру, и велика вероятность того, что они не будут создавать что-то новое, а станут использовать поисковую систему, созданную французами".

В то же время эксперт обратил внимание на тот факт, что США и Китай лидируют не только в создании программного обеспечения, но и в производстве передовых средств технического обеспечения.

"На данный момент американскому и китайскому доминированию в области высоких технологий тяжело противостоять", – пояснил он. - "Как известно, большинство устройств, имеющих доступ к Интернету, либо сделано в Китае, либо спроектировано в США. Это совсем не означает, что эти компании собирают пользовательскую информацию, но они по-прежнему играют важную роль в создании устройств, которые передают, обрабатывают и хранят эту информацию".

По словам Чи Кана, цифровой суверенитет Франции во многом зависит от способности страны заменить американское и китайское оборудование собственными устройствами.

"До тех пор защита цифрового суверенитета будет минимальной", – предупредил он.

Тем не менее, Франция по-прежнему не сможет контролировать отток данных из страны, так как большинство устройств, используемых в стране, заключил собеседник.