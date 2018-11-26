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Многоэтажка, архивное фото.

Тотальный контроль: скоро можно будет "шпионить" сквозь стены

© Sputnik / Fuad Hasanov
Наука и технологии
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Специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого совместно совместно со специалистами из Китая и Индии разрабатывают систему "трекинга" объектов внутри помещений.

КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. Как сообщили РИА Новости в медиа-центре Санкт-Петербургского политехнического университета, проект стал победителем конкурса заявок от международных научных консорциумов стран БРИКС в сфере науки, технологий и инноваций. Заявка, поданная научной группой, получила наивысшую оценку жюри и попала категорию "А"-грантов.

Научная задача заключается в необходимости разработать алгоритмы и программно-аппаратные средства, обеспечивающие высокоточное позиционирование объекта внутри помещения.

Камера видеонаблюдения на здании
CC0 / Pixabay / betexion
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По мнению ученых, все существующие на данный момент системы не обладают достаточной точностью: они не могут с сантиметровой достоверностью сопровождать объект внутри помещения от двери до двери. Глобальные системы спутникового позиционирования GPS, ГЛОНАСС, BeiDou и GALILEO не предназначены для определения местоположения внутри зданий.

По оценкам исследователей, технология особенно актуальна для реализации концепции безлюдного производства. "Так, в процессе перемещения изделий между оборудованием или из одного цеха в другой мы не можем довольствоваться точностью в "плюс-минус" метр", ‒ отметил руководитель проекта, доктор технических наук, профессор Владимир Баденко.

При этом он добавил, что сейчас для достижения приемлемой точности прокладываются специальные соединительные линии, которые невозможно быстро модифицировать под новый технологический процесс. "Наша разработка позволит гибко перенастраивать высокоточный маршрут перемещения обрабатываемых изделий, благодаря чему оборудование на производстве может быть использовано более эффективно", ‒ подчеркнул он.

Прослушка
© Sputnik / Valeriy Melnikov
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После завершения стадии опытно-конструкторских работ будет создан промышленный образец программно-аппаратного комплекса. Российская сторона уже нашла индустриального партнера, который готов внедрить данную технологию. В свою очередь китайские ученые займутся разработкой системы позиционирования в вертикальной плоскости ‒ это важно при работе в складских помещениях и многоэтажных зданиях. Ученые надеются, что система позволит определять не только расположение объекта на плоскости, но и высоту. Индийская сторона возьмет на себя тестирование программно-аппаратного комплекса.

Чтобы уйти от ограничений, которые накладывают системы глобального позиционирования, разработчикам необходимо создать методы построения системы локальных координат для позиционирования внутри помещений. "Вопросы локального позиционирования сейчас очень интересуют мировое индустриальное сообщество. Решения разрабатываются, но принятых стандартов еще нет. Лидером в данной области станет тот, чьи разработки лягут в основу стандартов в данной сфере", ‒ отметили в вузе.

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