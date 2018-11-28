Прорыв в науке: ученые узнали, как предотвратить рак

КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. Даже несмотря на то, что на ранних стадиях онкология может протекать бессимптомно, ученые выяснили, как блокировать развитие опухолей, вызываемых синовиальной саркомой. Об этом говорится в статье, опубликованной Eurekalert.

© Sputnik / Варвара Гертье Раскрыты причины развития многих видов рака

Данное заболевание, представляющее собой один из видов агрессивной саркомы мягких тканей, способно возникать в любом месте тела, включая мозг и сердце, но чаще всего появляется около суставов и сухожилий. На первом этапе процесс может протекать бессимптомно, однако позже проявляется в виде отека, боли и онемения.

Анализируя процесс развития болезни, специалисты пришли к выводу, что решающим для роста и выживания пораженных клеток является белок BRD9. Исследования продемонстрировали, что подавление этого соединения может предотвратить появление и развитие опухолей.

Ученые обратили внимание на то, что результаты опытов должны сыграть важную роль в борьбе с этой формой онкологии.

Несмотря на то, что диагностика заболевания в бессимптомной фазе может быть затруднительной, выявление злокачественных заболеваний на ранней стадии возможно у пациентов с генетической предрасположенностью или при наличии других диагнозов, которые являются факторами риска.

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