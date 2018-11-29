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Выявлена серьезная опасность храпа для женщин

© Sputnik / Valery Melnikov
Наука и технологии
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Ученые выяснили, почему храп особенно опасен представительницам прекрасного пола.

КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Храп во время сна и хронический недостаток воздуха серьезно повышают вероятность проблем с сердцем и сосудами у женщин. Об этом рассказали ученые, выступавшие на ежегодной встрече Радиологического общества Северной Америки, сообщает РИА Новости.

"Наши наблюдения показывают, что масса левого желудочка увеличивается и у мужчин, и у женщин, страдающих от храпа или апноэ. С другой стороны, последствия этого увеличения были заметно более выражены среди представительниц слабого пола", — рассказывает Адриан Курта (Adrian Curta) из Мюнхенского университета (Германия).

Влияние на здоровье

По оценкам ВОЗ, примерно шесть процентов взрослых и два процента детей страдают от апноэ — частичного или полного прекращения дыхания, связанного с тем, что дыхательные пути сужаются или деформируются во время сна. В некоторых случаях апноэ может приводить к развитию усталости, ухудшению памяти и некоторым другим проблемам, но от него практически никогда не умирают. 

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CC0 / Pixabay / Wokandapix
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В большинстве случаев апноэ сопровождается тем, что страдающий им начинает громко храпеть во сне и периодически просыпаться от недостатка воздуха. Как считают ученые, наличие храпа значительно повышает вероятность развития сердечных приступов и других болезней системы кровообращения.

Эксперимент ученых

Курта и его коллеги проверили, как храп и апноэ сказываются на здоровье представителей разных полов, для чего проследили за жизнью примерно пяти тысяч граждан Великобритании. Половина из них не жаловалась на проблемы со сном, а остальные страдали либо от простого храпа, либо его комбинации с апноэ.

Ученых интересовало, как эти проблемы влияли на работу кровеносной системы и как часто представители всех трех групп страдали от инфарктов, инсультов и прочих болезней сердца и сосудов. 

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CC0 / Pixabay / sasint
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Оказалось, что между ними действительно есть серьезные различия, и среди женщин они были гораздо сильнее выражены, чем среди мужчин. Как правило, развитие апноэ или храпа приводило к увеличению размеров левого желудочка сердца — главного "мотора" кровеносной системы. Соответственно, уменьшался объем крови, остающейся в желудочке при очередном сокращении.

Что интересно, такие проблемы наблюдались не только у тех, кто знал, что страдает апноэ, но и у других участников наблюдений, которые просто жаловались на храп и не думали, что им не хватает воздуха во время сна. Это, как считает Курта, говорит о том, что частота развития апноэ в Британии и других странах очень сильно занижается.

"Я бы посоветовал храпящим людям попросить мужей или жен проследить, появляются ли у них кратковременные перерывы в дыхании во время сна и пытаются ли они заглатывать воздух после этого. Если уверенности в этом нет, стоит пройти более точную проверку в лаборатории. В любом случае от апноэ можно избавиться, и часто этого можно добиться, просто сбросив лишний вес", — заключает ученый.

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