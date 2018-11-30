00:33 01 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.59
  • USD17.23
  • RUB0.26
  • RON4.21
  • UAH0.61
Поиск
В регионе Южной Африки, архивное фото.

Стало известно, где находится "колыбель человечества"

© Sputnik / Первенцев
Наука и технологии
Получить короткую ссылку
23 0 0

На роль родины современного человека претендуют два уголка Африки – национальный парк Аваш в Эфиопии и местность в Олдувайском ущелье.

КИШИНЕВ, 30 ноя - Sputnik. Невероятная находка в Алжире помогла палеонтологам понять, где находится реальная прародина рода Homo и выяснить, когда наши предки могли покинуть ее пределы. Их выводы были представлены в журнале Science, пишет РИА Новости

"Похоже, что наши предки не только заселили Восточную Африку после появления рода Homo, но и весь континент, в том числе его северные регионы. Можно сказать, что все споры вокруг положения "колыбели человечества" не имеют смысла – весь континент оказался прародиной нашего вида", — заявил Мохамед Сахнуни из Национального центра изучения эволюции человека в Бургосе (Испания).

У пожилых людей сегодня не так много поводов для радости.
© Sputnik / Игорь Зарембо
Генетика и долголетие – ученые сделали вывод об их взаимосвязи

Первые шаги человечества

На сегодняшний день среди палеонтологов и антропологов нет единого мнения о том, где находится родина современного человека, когда появились первые представители нашего рода и как они выглядели. На эту роль в одинаковой степени претендуют два уголка Африки – национальный парк Аваш в Эфиопии и "колыбель человечества" в Олдувайском ущелье в Южной Африке.

И там, и здесь первые представители рода Homo или похожие на них существа появились примерно 2,6-2,4 миллиона лет назад. Где точно находится их родина и когда они начали распространяться по Земле в дальнейшем, пока не совсем понятно, что вызывает ожесточенные споры среди сторонников и той, и другой идеи. 

Сахнуни и его коллеги выяснили, что эти споры абсолютно не имеют значения, проводя раскопки на северо-востоке Алжира, в местечке под названием Айн-Бушерит. Здесь залегают породы, сформировавшиеся в начале плейстоцена, примерно 2,4-1,9 миллиона лет назад, где ученые достаточно часто находили останки мегафауны того времени.

Праздничный торт
CC BY 2.0 / Victoria Reay / Birthday Cake
Стали известны факторы, продлевающие жизнь

Более десяти лет назад испанские палеонтологи натолкнулись на любопытный слой песка и камней, содержавший в себе большое число костей древних животных. Изучив эти останки в лаборатории, Сахнуни и его команда заметили на них большое число странных царапин и надрезов, похожих на следы разделки туш. 

Это заставило их вернуться в Айн-Бушерит и провести дополнительные раскопки в поисках возможных "авторов" этих порезов. Останков людей им найти не удалось, но зато палеонтологи нашли сразу два набора типично "олдувайских" рубил, скребков и прочих орудий труда.

Эволюционный "космополит"

В отличие от самого Олдувая, где возраст артефактов можно легко вычислить по местным отложениям вулканического пепла, Сахнуни и его единомышленникам пришлось пойти на множество хитростей для того, чтобы узнать, когда были созданы эти орудия труда.

Для этого ученые проанализировали остаточные следы магнитного поля Земли, "замурованные" в зернах глины и песка, и выяснили, в какую сторону была повернута ее ось в то время. Эту информацию они сопоставили с тем, как менялось ее положение в последние несколько миллионов лет, после чего уточнили полученные даты, проанализировав то, кости каких животных были найдены в тех же слоях.

Тигрица с детенышем в зоопарке, архивное фото.
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
Порочные связи в дикой природе: почему многие животные полигамны

Как оказалось, оба набора орудий труда были неожиданно древними – их возраст составлял 2,4 и 1,9 миллиона лет. Это, соответственно, говорит о том, что носители олдувайских "технологий" проникли на территорию Северной Африки, удаленной от этого ущелья или даже его северного "конкурента" на тысячи километров, практически сразу после появления рода Homo. 

Что это означает? Как считает Сахнуни, она говорит в пользу набирающей сегодня популярность теории о том, что наши древние предки и сами Homo sapiens появились не в одной конкретной точке Африки, а возникли в рамках "континентальной" эволюции, затрагивавшей многие ее уголки.

В пользу этого, по его словам, говорят и другие недавние находки, такие как LD 350-1, останки одного из древнейших представителей рода Homo из Эфиопии, чей возраст предположительно составляет 2,8 миллиона лет. Подобный сценарий мог бы разрешить все споры и объяснить многие странности из ранней истории нашего рода, заключает ученый.

Читайте также: 

По теме

Географ: молдаване заболели "золотой лихорадкой" в Африке
Островский: зачем Китай вкладывает в Африку миллиарды долларов
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

"В СССР секс был" - реклама автомобилей советского времени
Петух vs Пёс
Смешное видео: веселый петух гонит по двору домашнего пса
Календарь 2019
Календарь выходных дней в 2019 году в Молдове

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться