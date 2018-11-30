Стало известно, где находится "колыбель человечества"

КИШИНЕВ, 30 ноя - Sputnik. Невероятная находка в Алжире помогла палеонтологам понять, где находится реальная прародина рода Homo и выяснить, когда наши предки могли покинуть ее пределы. Их выводы были представлены в журнале Science, пишет РИА Новости.

"Похоже, что наши предки не только заселили Восточную Африку после появления рода Homo, но и весь континент, в том числе его северные регионы. Можно сказать, что все споры вокруг положения "колыбели человечества" не имеют смысла – весь континент оказался прародиной нашего вида", — заявил Мохамед Сахнуни из Национального центра изучения эволюции человека в Бургосе (Испания).

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Первые шаги человечества

На сегодняшний день среди палеонтологов и антропологов нет единого мнения о том, где находится родина современного человека, когда появились первые представители нашего рода и как они выглядели. На эту роль в одинаковой степени претендуют два уголка Африки – национальный парк Аваш в Эфиопии и "колыбель человечества" в Олдувайском ущелье в Южной Африке.

И там, и здесь первые представители рода Homo или похожие на них существа появились примерно 2,6-2,4 миллиона лет назад. Где точно находится их родина и когда они начали распространяться по Земле в дальнейшем, пока не совсем понятно, что вызывает ожесточенные споры среди сторонников и той, и другой идеи.

Сахнуни и его коллеги выяснили, что эти споры абсолютно не имеют значения, проводя раскопки на северо-востоке Алжира, в местечке под названием Айн-Бушерит. Здесь залегают породы, сформировавшиеся в начале плейстоцена, примерно 2,4-1,9 миллиона лет назад, где ученые достаточно часто находили останки мегафауны того времени.

Более десяти лет назад испанские палеонтологи натолкнулись на любопытный слой песка и камней, содержавший в себе большое число костей древних животных. Изучив эти останки в лаборатории, Сахнуни и его команда заметили на них большое число странных царапин и надрезов, похожих на следы разделки туш.

Это заставило их вернуться в Айн-Бушерит и провести дополнительные раскопки в поисках возможных "авторов" этих порезов. Останков людей им найти не удалось, но зато палеонтологи нашли сразу два набора типично "олдувайских" рубил, скребков и прочих орудий труда.

Эволюционный "космополит"

В отличие от самого Олдувая, где возраст артефактов можно легко вычислить по местным отложениям вулканического пепла, Сахнуни и его единомышленникам пришлось пойти на множество хитростей для того, чтобы узнать, когда были созданы эти орудия труда.

Для этого ученые проанализировали остаточные следы магнитного поля Земли, "замурованные" в зернах глины и песка, и выяснили, в какую сторону была повернута ее ось в то время. Эту информацию они сопоставили с тем, как менялось ее положение в последние несколько миллионов лет, после чего уточнили полученные даты, проанализировав то, кости каких животных были найдены в тех же слоях.

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Как оказалось, оба набора орудий труда были неожиданно древними – их возраст составлял 2,4 и 1,9 миллиона лет. Это, соответственно, говорит о том, что носители олдувайских "технологий" проникли на территорию Северной Африки, удаленной от этого ущелья или даже его северного "конкурента" на тысячи километров, практически сразу после появления рода Homo.

Что это означает? Как считает Сахнуни, она говорит в пользу набирающей сегодня популярность теории о том, что наши древние предки и сами Homo sapiens появились не в одной конкретной точке Африки, а возникли в рамках "континентальной" эволюции, затрагивавшей многие ее уголки.

В пользу этого, по его словам, говорят и другие недавние находки, такие как LD 350-1, останки одного из древнейших представителей рода Homo из Эфиопии, чей возраст предположительно составляет 2,8 миллиона лет. Подобный сценарий мог бы разрешить все споры и объяснить многие странности из ранней истории нашего рода, заключает ученый.

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