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Врач в больнице, архивное фото

Детектор лжи: почему пациенты постоянно врут докторам

© Sputnik / Константин Чалабов
Наука и технологии
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Больше половины пациентов скрывают от врачей всю правду о своем здоровье.

КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Порядка 60-80% пациентов лгут медицинскому персоналу при попадании в больницу. Основная часть случаев происходит из-за элементарного стыда и гордости. К таким выводам пришли врачи, опубликовавшие статью в журнале JAMA Network Open.

"Почему все врут? Большинство пациентов просто хотят, чтобы доктора считали их "примерными больными". Они опасаются того, что врачи посчитают их "никчемными" людьми, не способными самостоятельно принимать правильные решения", — рассказывает Ангела Фэгерлин (Angela Fagerlin) из университета Юты в Солт-Лейк-Сити (США). 

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Ошибки медиков

Недовольные посетители клиник и косметических салонов часто обвиняют врачей в том, что те скрывают от них реальные диагнозы, обманывают и выписывают ненужные лекарства. Иногда подобные претензии вполне обоснованы. Недавно правоведы из США раскрыли целую группу "врачей-убийц", систематически нарушающих правила работы, на чью долю приходится треть жалоб и необоснованных смертей пациентов.

С другой стороны, часто подобные ошибки бывают обусловлены тем, что пациенты скрывают свои болезни и симптомы от врачей, что особенно касается вредных привычек, венерических болезней и проблем неврологического характера. Особенно часто это происходит в тех случаях, когда проблемы со здоровьем могут повлиять на отношение работодателей к подобным людям. 

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Как часто пациенты скрывают правду

Фэгерлин и ее коллеги выяснили, насколько часто пациенты скрывают важную информацию о своем здоровье, проведя опрос среди двух тысяч относительно молодых добровольцев, чей средний возраст составлял около 35 лет, и аналогичного числа пожилых американцев.

Ученые попросили их рассказать о нескольких последних походах в больницы и дать отзывы на врачей, попутно интересуясь тем, все ли их подопечные рассказывали докторам, как они оценивали их профессиональные качества и соблюдали ли они впоследствии их рекомендации.

К большому удивлению ученых, и те, и другие фактически не слушались врачей и не рассказывали им всю важную информацию о здоровье – это было характерно для 80% молодежи и 60% пенсионеров. 

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Вдобавок, треть из них просто не понимала диагнозы и последующие инструкции медицинских специалистов и не исполняла их, а еще 30% и 45% пациентов считали врачей некомпетентными.  Что интересно, все это в большей степени касалось женщин, чем мужчин – представители сильного пола неожиданно оказались более послушными и честными, чем дамы любых возрастов.

Почему пациенты не слушают врачей

Мотивы для подобного поведения были самыми разными, но большая часть из них была связана с чувством стыда или с острым нежеланием выслушивать нотации доктора о "неправильном поведении" пациентов. Таких позиций придерживались примерно 70% и 60% опрошенных добровольцев, причем их доля росла вместе с ухудшением состояния их здоровья.

"Нежелание пациентов делиться даже самой тривиальной информацией поразило меня. Если они не рассказывают врачам о том, какой пищей они питаются, какие лекарства или наркотики они употребляют, это не может не сказаться на их здоровье. Это в особенности касается хронических болезней", — добавляет Андреа Леви (Andrea Levy), коллега Фэгерлин.

В ближайшее время авторы статьи планируют провести еще одно такое же исследование среди "реальных" посетителей клиник и госпиталей. Как надеются ученые, это не только поможет проверить эти выводы, но и позволит понять, как компетентность самих врачей и долгие личные отношения между пациентами и докторами влияют на желание соврать.

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