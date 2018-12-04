Названо время, когда муж и жена перестают ругаться

КИШИНЕВ, 4 дек - Sputnik. Супруги перестают постоянно спорить друг с другом и ругаться по пустякам лишь через несколько десятилетий совместной жизни, когда к ссорам начинают относится с юмором. К такому выводу пришли социологи из США, пишет РИА Новости.

Сегодня каждая вторая пара в мире разводится в первые два года совместной жизни и нередко — из-за постоянных скандалов. Научный коллектив Элис Верстэн из университета Калифорнии в Беркли интересовало то, как часто ссоры вокруг разных мелочей и связанные с ними обиды влияют на частоту разводов и распадов семей.

© Sputnik / Игорь Зарембо Генетика и долголетие – ученые сделали вывод об их взаимосвязи

Они в течение 13 лет наблюдали за почти сотней семейных пар, которые жили вместе от 15 до 35 лет. Каждые пять лет ученые приглашали их к себе в лабораторию, предлагали обсудить проблемы в отношениях и рассказать о последней ссоре.

Верстэн и ее коллег интересовал не только предмет их диалога, но и то, какие эмоции они проявляли во время беседы, как часто они спорили и соглашались друг с другом.

Согласно результатам исследования, молодые пары оказались более склонны к негативным эмоциям и очень агрессивной манере ведения споров. Однако это было совершенно не характерно для супругов, проживших друг с другом более двух десятков лет.

Кроме того, поведение одних и тех же пар менялось схожим образом с течением времени: острота конфликтов ослабевала, а уровень удовольствия от жизни рос.

"Это открытие подчеркивает важность позитивных эмоций для нашего здоровья. Оно может объяснять то, почему семейные мужчины и женщины в среднем живут дольше, чем одинокие пожилые люди", — заключила Верстэн.

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